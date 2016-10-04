Өфөнөң Эшҡыуарҙар союзы бушлай саралар үткәрә

Өфөнөң Эшҡыуарҙар союзы бушлай саралар үткәрәКисә, 19:51 // --- // Баҫып сығарырға
В ноябре 2016 года Союз предпринимателей г. Уфы проведёт для представителей малого и среднего бизнеса бесплатные мероприятия.
* 1 ноября с 16.00 предприниматели смогут обсудить со специалистом свои вопросы по теме «Защита от недобросовестных контрагентов». Проконсультирует Директор ООО Частное охранное предприятие «Блиц» Емельянов Вячеслав Николаевич
* 10 ноября с 16.00 в кафе «Пастернак» (ул. Менделеева, 205 А) пройдет «Бизнес-полдник. Ключ к успеху», где успешные предприниматели расскажут о истории своего становления и успеха и ответят на вопросы всех присутствующих
* 15 ноября с 16.00 будет организована консультация по теме «Оптимизация налогообложения и снижение расходов на ведение бухгалтерского учёта». На вопросы предпринимателей ответит Едрёнкина Любовь Юрьевна, директор ООО «Ваш учёт».
* 18 ноября в 15.00 будет проведена Дискуссионная площадка профессионалов на тему «Контрольно-кассовая техника: необходимость, регистрация, применение». На площадке будут выступления экспертов и обмен опытом участников
* 24 ноября в 16.00 предприниматели и бухгалтеры смогут собраться на площадке кафе «Пастернак» в рамках мероприятия «Бизнес-полдник. Ключ к успеху». Участники смогут перенять опыт успешных бухгалтеров и обсудить с ними все вопросы.
Консультации для представителей малого и среднего бизнеса проводятся бесплатно, по предварительной регистрации.
Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться на участие в мероприятиях можно по тел. (347) 241-47-44 или e-mail: souz@ufamail.ru