Өфөнөң Эшҡыуарҙар союзы бушлай саралар үткәрә

В ноябре 2016 года Союз предпринимателей г. Уфы проведёт для представителей малого и среднего бизнеса бесплатные мероприятия.



с 16.00 предприниматели смогут обсудить со специалистом свои вопросы по темеПроконсультирует Директор ООО Частное охранное предприятие «Блиц» Емельянов Вячеслав Николаевичс 16.00 в кафе «Пастернак» (ул. Менделеева, 205 А) пройдетгде успешные предприниматели расскажут о истории своего становления и успеха и ответят на вопросы всех присутствующихс 16.00 будет организована консультация по темеНа вопросы предпринимателей ответит Едрёнкина Любовь Юрьевна, директор ООО «Ваш учёт».в 15.00 будет проведена Дискуссионная площадка профессионалов на темуНа площадке будут выступления экспертов и обмен опытом участниковв 16.00 предприниматели и бухгалтеры смогут собраться на площадке кафе «Пастернак» в рамках мероприятияУчастники смогут перенять опыт успешных бухгалтеров и обсудить с ними все вопросы.souz@ufamail.ru