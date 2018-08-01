В Башкортостане на укрепление материально-технической базы школ и детских садов выделят более 1 млрд рублей Кисә, 16:01 // --- // Баҫып сығарырға

По поручению Главы Башкортостана Рустэма Хамитова на укрепление материально-технической базы объектов образования будет выделено более 1 млрд рублей. Это средства, которые поступили в бюджет республики за счёт дополнительных доходов. Об этом на оперативном совещании сообщил Премьер-министр Правительства республики Рустэм Марданов.

По словам Рустэма Марданова, около 300 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт республиканских учреждений образования, около 360 млн рублей муниципальных учреждений. В частности, это позволит усилить противопожарную безопасность и обеспечить антитеррористическую защищённость объектов.

Более 85 млн рублей пойдёт на приведение учреждений образования в соответствие с необходимыми для аккредитации стандартами WorldSkills. Также выделяются средства на обучение детей на базе образовательных технопарков в рамках реализации Концепции развития одаренных (талантливых) детей и молодежи в Республике Башкортостан. На создание технопарков в моногородах предусмотрено 64 млн рублей.

Более 100 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт в детских садах – прежде всего, на создание условий для ясельных групп.