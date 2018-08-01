Рустэм Хамитов призвал сельхозпроизводителей заняться диверсификацией

Агропромышленному комплексу республики следует уделить больше внимания диверсификации сельскохозяйственного производства и расширению линейки продукции. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил в ходе круглого стола по производству и реализации сельхозпродукции, который прошёл в рамках семинара-совещания «День поля-2018».

Глава региона напомнил ситуацию, которая возникла в прошлом году: республика столкнулась с перепроизводством зерна, вследствие чего его стоимость упала до 4-4,5 тыс. рублей за тонну, цены на некоторые культуры снизились на 50 процентов.

– В этой связи, конечно же, мы с вами должны заниматься диверсификацией нашего сельскохозяйственного производства, расширением линейки продукции, выпускаемой нашим агропромышленным комплексом, – сказал Рустэм Хамитов. – Мы боремся последние два-три года с уже сложившимся стереотипом, консерватизмом, эффектом колеи. Пшеница, рожь, сахарная свекла, подсолнечник, немного кукурузы и ячмень, овёс, горох и всё – из года в год десятилетиями эти культуры только и выращивали. Постоянно говорим о том, что нужно расширять линейку продукции, что для этого у нас есть всё: подходящая земля, техника, специалисты, компетенции.

По словам Главы республики, сельхозпроизводителям нужно обратить внимание на менее традиционные для региона культуры – рапс, лён, горчица, крамбе и другие.

– Прекрасно растёт в Зауралье горчица, урожай хороший. Цена – 30 тысяч рублей, – привёл пример Рустэм Хамитов. – Я не говорю о том, что всё надо бросить и всей республикой заниматься производством горчицы. Но вот такие новые элементы нужно внедрять.

