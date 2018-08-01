Производительность труда в сельском хозяйстве Башкортостана следует повышать – Рустэм Хамитов Кисә, 10:51 // Ауыл хужалығы // Баҫып сығарырға

Повышение производительности труда – одна из важнейших задач, которые стоят перед агропромышленным комплексом республики. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил в ходе круглого стола, посвящённого производству и реализации сельхозпродукции. Мероприятие прошло в рамках семинара-совещания «День поля-2018».

– Я ещё раз напоминаю о том, что мировой стандарт – это четыре человека на тысячу гектаров пашни. Четыре человека пашут, сеют, вносят удобрения, следят, ухаживают за этими культурами, убирают, – сказал Рустэм Хамитов. – Это мировой стандарт, к которому надо стремиться. У нас лучшие передовые хозяйства имеют цифры значительно выше – 10-15 человек.

Глава региона подчеркнул, что сельское хозяйство Башкортостана по оснащению техникой, применению технологий, использованию семенного материала приближается к лучшим образцам мирового опыта.

– Значит, и в производительности труда мы тоже должны с вами действовать таким же образом, – отметил руководитель республики, обращаясь к аграриям. – Вы должны понимать, что рынок – это совершенно другая ситуация с точки зрения экономики. И работать в этой части мы должны по-другому.