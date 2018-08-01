Лучшие комбайнёры Башкортостана получат автомобили от Рустэма Хамитова

Лучшие сельхозработники республики, которые по итогам года достигнут наивысших результатов по уборке урожая, получат награды. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил в ходе круглого стола, посвящённого производству и реализации сельхозпродукции. Мероприятие прошло в рамках семинара-совещания «День поля – 2018».

– В этом году мы будем продолжать поощрять наших лучших механизаторов, комбайнёров, – сказал Рустэм Хамитов. – Я уже подписал соответствующий документ о выделении около 8 млн рублей на покупку десяти автомобилей «Шевроле». По итогам, если хорошо сработаем, сможем убрать урожай и результаты будут добротные, в конце октября – начале ноября проведём совместное заседание, отметим лучших, люди получат награды.

Напомним, конкурс среди аграриев проводится с 2016 года, его инициатором выступил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Ежегодно 10 лучших сельхозработников – операторы зерноуборочных комбайнов, самоходных косилок, водители грузовых автомобилей, свеклоуборочных комбайнов, механизаторы и т.д. – получают автомобили от руководителя региона.