ЗАКОН Республики Башкортостан



Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон направлен на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, создание условий для получения ими постоянного постороннего ухода в домашних условиях, профилактику социального одиночества и регулирует отношения, связанные

с организацией деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Республике Башкортостан.

2. Настоящий Закон не регулирует семейные отношения и отношения

в сфере социального обслуживания граждан.





Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) приемная семья для гражданина пожилого возраста или инвалида (далее – приемная семья) – форма жизнеустройства граждан пожилого возраста и инвалидов, представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, и лица, осуществляющего уход, на основании договора о создании приемной семьи (далее – договор);

2) лицо, нуждающееся в постоянном постороннем уходе, – дееспособный гражданин пожилого возраста (старше 65 лет) или инвалид, нуждающийся в постоянном постороннем уходе в связи с частичной или полной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

3) лицо, осуществляющее уход, – совершеннолетний дееспособный гражданин, постоянно проживающий на территории Республики Башкортостан, изъявивший желание проживать совместно с лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, вести общее хозяйство в целях осуществления ухода за ним, оказания ему помощи в удовлетворении основных жизненных потребностей и заключивший договор;

4) бюджет приемной семьи – форма образования и расходования денежных средств членов приемной семьи, предназначенная для обеспечения общих нужд приемной семьи;

5) члены приемной семьи – лицо, осуществляющее уход, и лицо, нуждающееся в постоянном постороннем уходе, заключившие договор;

6) члены семьи лица, осуществляющего уход, – лица, связанные с ним родством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство;

7) ежемесячное денежное вознаграждение – денежная выплата за счет средств бюджета Республики Башкортостан, осуществляемая на основании договора лицу, осуществляющему уход.



Статья 3. Организация деятельности по созданию приемной семьи



1. Координация деятельности по созданию приемной семьи, соблюдению сторонами условий заключенных договоров, прекращению приемной семьи осуществляется республиканским органом исполнительной власти в сфере социальной защиты населения.

2. Республиканский орган исполнительной власти в сфере социальной защиты населения определяет организации, находящиеся в его ведении

(далее – организация), которые выполняют отдельные функции по реализации положений настоящего Закона на территории Республики Башкортостан.



Статья 4. Создание приемной семьи

1. Создать приемную семью могут совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Башкортостан.

Создание приемной семьи допускается с согласия органа опеки

и попечительства.

2. В приемной семье могут одновременно проживать не более трех лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

3. Порядок создания приемной семьи и ее прекращения устанавливается Правительством Республики Башкортостан.

4. Приемная семья создается на основании договора, заключенного между лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, лицом,



осуществляющим уход, и организацией, определенной республиканским органом исполнительной власти в сфере социальной защиты населения. Договором определяются место проживания приемной семьи, порядок и условия осуществления ухода за лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, права и обязанности сторон договора, порядок и условия формирования бюджета приемной семьи и цели его расходования, основания прекращения договора, порядок осуществления контроля за соблюдением условий договора.

5. Типовая форма договора утверждается республиканским органом исполнительной власти в сфере социальной защиты населения.

6. В случае проживания в приемной семье нескольких лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, договор заключается с каждым из них.

7. При заключении договора организацией оформляется паспорт приемной семьи – документ, предназначенный для осуществления контроля за соблюдением прав и законных интересов членов приемной семьи, содержащий информацию о членах приемной семьи, об их доходах, о правах на недвижимое и ценное движимое имущество, социально-бытовых условиях проживания приемной семьи, проблемах приемной семьи, сроках и методах их решения, иные сведения об установленных договором обязательствах, способствующие осуществлению контроля за соблюдением интересов лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе.

8. Форма паспорта приемной семьи и порядок его заполнения утверждаются республиканским органом исполнительной власти в сфере социальной защиты населения.

9. Место проживания приемной семьи определяется по месту жительства лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, или лица, осуществляющего уход, по их взаимному согласию.





Статья 5. Основания прекращения приемной семьи

1. Основаниями прекращения приемной семьи являются неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязанностей, предусмотренных договором, или выявление обстоятельств, указанных в статье 6 настоящего Закона.

2. Деятельность приемной семьи по инициативе организации прекращается досрочно в случаях:

1) выявления обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестном поведении лица, осуществляющего уход, выражающемся в понуждении лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, к совершению любых действий, не предусмотренных договором, в том числе влекущих материальную выгоду для лица, осуществляющего уход;

2) установления фактов жестокого обращения лица, осуществляющего уход, либо членов его семьи в отношении лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе;

3) передачи функций по осуществлению ухода за лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, иным физическим или юридическим лицам, включая заключение договора о предоставлении социальных услуг;

4) возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору: болезни лица, осуществляющего уход, изменение его семейного или имущественного положения, осуждения лица, осуществляющего уход, лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, к наказанию в виде лишения свободы.



Статья 6. Обстоятельства, препятствующие созданию приемной семьи



1. Создание приемной семьи не допускается в случаях:

1) если лица, заключающие договор, являются супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общего отца или общую мать) братьями и сестрами), а также усыновителями и усыновленными;

2) отсутствия согласия всех (совместно проживающих) совершеннолетних членов семьи лица, осуществляющего уход, на проживание в этой семье лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе;

3) если лицо, нуждающееся в постоянном постороннем уходе, лицо, осуществляющее уход, и (или) проживающие совместно члены семьи страдают (страдает) хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, карантинными инфекционными заболеваниями, активными формами туберкулеза, тяжелыми психическими расстройствами, венерическими заболеваниями;

4) если лицо, нуждающееся в постоянном постороннем уходе, лицо, осуществляющее уход, признаны недееспособными или ограниченно дееспособными в порядке, установленном законодательством;

5) если лицу, нуждающемуся в постоянном постороннем уходе, в соответствии с законодательством к пенсии осуществляется ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами;

6) если лицо, нуждающееся в постоянном постороннем уходе, и лицо, осуществляющее уход, проживали совместно до момента направления на стационарное социальное обслуживание;

7) если лицо, осуществляющее уход, имеет или имело судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления, преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, против собственности, а также против общественной безопасности;

8) если общая площадь жилого помещения, предполагаемого для совместного проживания приемной семьи, в расчете на каждое лицо,

проживающее в данном жилом помещении, окажется меньше учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

9) если жилое помещение, предполагаемое для совместного проживания приемной семьи, не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям и (или) признано в установленном порядке не пригодным для проживания.

2. Если лицо, нуждающееся в постоянном постороннем уходе, имеет или имело судимость за преступления, указанные в пункте 7 части 1 настоящей статьи, то приемная семья создается только с письменного согласия лица, осуществляющего уход, членов его семьи и лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе.



Статья 7. Бюджет приемной семьи

1. Бюджет приемной семьи формируется из денежных средств, вносимых ежемесячно лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и лицом, осуществляющим уход.

2. Порядок и условия формирования и расходования бюджета приемной семьи устанавливаются Правительством Республики Башкортостан и указываются в договоре.

3. Сумма средств, остающихся в личном распоряжении лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, за вычетом средств, предназначенных для общих нужд приемной семьи, должна составлять не менее 25 процентов от его ежемесячного дохода.





Статья 8. Ежемесячное денежное вознаграждение лицу, осуществляющему уход



1. В период действия договора лицу, осуществляющему уход, выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение в размере

6 200 рублей.

2. В случае проживания в приемной семье нескольких лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, выплата производится за каждого.

3. На ежемесячное денежное вознаграждение районный коэффициент не начисляется.

4. В случае если лицо, нуждающееся в постоянном постороннем уходе, имеет инвалидность I группы или достигло возраста 80 и более лет, размер ежемесячного денежного вознаграждения лицу, осуществляющему уход, увеличивается на 30 процентов размера, установленного в части 1 настоящей статьи.

5. Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, указанного в части 1 настоящей статьи, определяется Правительством Республики Башкортостан.



Статья 9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежного вознаграждения лицу, осуществляющему уход



Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежного вознаграждения лицу, осуществляющему уход, производится за счет средств бюджета Республики Башкортостан.



Статья 10. Контроль за организацией и осуществлением деятельности приемных семей



Контроль за организацией и осуществлением деятельности приемных семей осуществляется в порядке, определенном Правительством Республики Башкортостан.



Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.





Глава

Республики Башкортостан Р. Хамитов



Уфа, Дом Республики

2 декабря 2016 года

№ 432-з



Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 30 ноября 2016 года.