ЗАКОН Республики Башкортостан

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О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Башкортостан
«О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Башкортостан»
Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 30 ноября 2016 года.
Статья 1
В статье 2 Закона Республики Башкортостан от 29 февраля
2016 года № 328-з «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2016,
№ 8 (518), ст. 397) слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами
«по 31 декабря 2017 года».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Глава
Республики Башкортостан Р. Хамитов
Уфа, Дом Республики
2 декабря 2016 года
№ 430-з
«О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Башкортостан»
Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 30 ноября 2016 года.
Статья 1
В статье 2 Закона Республики Башкортостан от 29 февраля
2016 года № 328-з «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2016,
№ 8 (518), ст. 397) слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами
«по 31 декабря 2017 года».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Глава
Республики Башкортостан Р. Хамитов
Уфа, Дом Республики
2 декабря 2016 года
№ 430-з