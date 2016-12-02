ЗАКОН Республики Башкортостан

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Башкортостан

«О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Республики Башкортостан»





Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 30 ноября 2016 года.







Статья 1

В статье 2 Закона Республики Башкортостан от 29 февраля

2016 года № 328-з «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2016,

№ 8 (518), ст. 397) слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами

«по 31 декабря 2017 года».









Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.









Глава

Республики Башкортостан Р. Хамитов



Уфа, Дом Республики

2 декабря 2016 года

№ 430-з