О внесении изменений в отдельные законодательные акты

в сфере муниципальной службы





Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 30 ноября 2016 года.



Статья 1

Внести в Закон Республики Башкортостан от 28 марта 2006 года № 288-з «О порядке назначения и выплаты пенсии на муниципальной службе

в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2006,

№ 9 (231), ст. 539; 2007, № 17 (263), ст. 841; 2010, № 3 (321), ст. 70;

№ 16 (334), ст. 958; 2011, № 21 (363), ст. 1579; 2012, № 9 (375), ст. 461; 2013, № 9 (411), ст. 347; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2016, № 22 (532), ст. 1021) следующие изменения:

1) абзац шестой статьи 1 после слов «лицо, замещающее» дополнить словами «муниципальную должность,»;

2) в статье 4:

а) в части 1:

в абзаце первом слова «, при котором назначается трудовая пенсия по старости на общих основаниях в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»)» заменить словами «: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет»;

в абзаце втором слова «, при котором назначается трудовая пенсия по старости на общих основаниях в соответствии с Федеральным законом

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами

«: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет»;

в абзаце третьем слова «, но не ранее чем за два года до установленного законодательством срока выхода на пенсию по старости на общих основаниях» заменить словами «по достижении возраста: мужчины –

58 лет, женщины – 53 года,»;

в абзаце четвертом слова «общем трудовом стаже» заменить словами «страховом стаже»;

абзац пятый после слов «Законом Республики Башкортостан» дополнить словами «от 3 июня 2004 года № 82-з»;

в абзаце шестом слова «Общий трудовой стаж» заменить словами «Страховой стаж»; слова «Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»)»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Пенсия на муниципальной службе не назначается и не выплачивается лицам, которым в соответствии с законодательством назначены пенсия

за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, установлены дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение или

ежемесячная доплата к пенсии.»;

3) в статье 5:

а) в части 1:

в пункте 3 слова «на трудовую пенсию по старости на общих основаниях» заменить словами «на страховую пенсию по старости»;

в абзаце пятом слова «на трудовую пенсию по старости на общих основаниях» заменить словами «на страховую пенсию по старости»;







б) в части 3:

в пункте 1 слова «, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности третьей и второй степени,» заменить словами «I или II группы»;

в пункте 2 слова «, имеющим ограничение способности

к трудовой деятельности первой степени,» заменить словами «III группы»;

в) в части 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Из размера пенсии за выслугу лет на муниципальной службе, установленной в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, вычитаются страховая пенсии по старости (инвалидности), фиксированная выплата к страховой пенсии, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленные в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».»;

в абзаце втором слова «фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 указанного Федерального закона, а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности

I группы, размер доли страховой пенсии, установленный и исчисленный в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости»;

4) в статье 6 слово «Президентом» заменить словом «Главой»;

5) в статье 8:

а) в части 1:

в абзаце первом слова «лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы, до достижения возраста, при котором назначается трудовая пенсия по старости на общих основаниях,» заменить словами «лицам, указанным в статье 3 настоящего Закона, до назначения страховой пенсии по старости»; слова «По достижении возраста, при котором в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» назначается пенсия по старости на общих основаниях,» заменить словами «После назначения страховой пенсии по старости»; слова «в пределах размера пенсии по старости» заменить словами «в пределах размера страховой пенсии по старости, фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости»;

в абзаце втором слова «в пределах размера пенсии, полагающейся в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «в пределах размера страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности, полагающихся в соответствии с Федеральным законом

«О страховых пенсиях»;

в абзаце третьем слова «к трудовой пенсии» заменить словами

«к страховой пенсии по старости (инвалидности)»;

б) в части 3 слова «со дня увольнения с указанных должностей» заменить словами «со дня, следующего за днем увольнения с указанных должностей,»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Выплата пенсии на муниципальной службе в период нахождения пенсионера в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, ее доставка и удержания из нее производятся в том же порядке, что и предусмотренном законодательством Российской Федерации для выплаты, доставки страховой пенсии по старости пенсионерам, находящимся в указанных организациях, и осуществления удержаний из нее.».



Статья 2

Внести в статью 11 Закона Республики Башкортостан от 16 июля

2007 года № 453-з «О муниципальной службе в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2007, № 15 (261), ст. 800; 2009,

№ 11 (305), ст. 680) следующие изменения:

1) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.»;

2) в части 4 цифры «15» заменить цифрами «10»;



3) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней.»;

4) часть 7 дополнить словом «(работодателем)».



Статья 3

1. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в силу статьи 2 настоящего Закона неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

2. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 11 Закона Республики Башкортостан от 16 июля 2007 года № 453-з «О муниципальной службе в Республике Башкортостан» (в редакции настоящего Закона) продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на день вступления в силу настоящего Закона, начиная с их нового служебного (рабочего) года.













Статья 4

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления в силу.

2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2017 года.



Глава

Республики Башкортостан Р. Хамитов



Уфа, Дом Республики

2 декабря 2016 года

429-з



