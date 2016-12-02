ЗАКОН Республики Башкортостан

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О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Башкортостан
«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан»
Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 30 ноября 2016 года.
Статья 1
Пункт 2 статьи 5 Закона Республики Башкортостан от 26 сентября
2014 года № 131-з «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2014, № 29 (467), ст. 1317) изложить в следующей редакции:
«2) соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Республики Башкортостан Р. Хамитов
Уфа, Дом Республики
2 декабря 2016 года
№ 431-з
«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан»
Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 30 ноября 2016 года.
Статья 1
Пункт 2 статьи 5 Закона Республики Башкортостан от 26 сентября
2014 года № 131-з «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2014, № 29 (467), ст. 1317) изложить в следующей редакции:
«2) соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Республики Башкортостан Р. Хамитов
Уфа, Дом Республики
2 декабря 2016 года
№ 431-з