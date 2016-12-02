ЗАКОН Республики Башкортостан

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Башкортостан

«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан»





Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 30 ноября 2016 года.





Статья 1

Пункт 2 статьи 5 Закона Республики Башкортостан от 26 сентября

2014 года № 131-з «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2014, № 29 (467), ст. 1317) изложить в следующей редакции:

«2) соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;».











Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.







Глава

Республики Башкортостан Р. Хамитов



Уфа, Дом Республики

2 декабря 2016 года

№ 431-з