О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Республики Башкортостан



Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 30 ноября 2016 года.



Статья 1



Внести в Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 года

№ 260-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2006, № 4 (226), ст. 160; № 23 (245), ст. 1392; 2007, № 22 (268), ст. 1129; 2008, № 6 (276), ст. 316; № 15 (285), ст. 875; 2009, № 20 (314), ст. 1286; 2010, № 6 (324), ст. 289; 2011, № 22 (364), ст. 1657; 2012, № 1 (367), ст. 7; № 23 (389), ст. 1101; № 36 (402), ст. 1686; 2013, № 6 (408),

ст. 233; 2014, № 1 (439), ст. 10; № 3 (441), ст. 101; № 9 (447), ст. 426;

Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2015, № 29 (503), ст. 1228; № 32 (506), ст. 1402; 2016, № 14 (524), ст. 662; № 22 (532), ст. 1021) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет

после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне.»;

2) часть 3 статьи 8 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет

после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, производится

в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 11

к настоящему Закону.»;

3) пункт 22 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«22) по полномочиям, указанным в пунктах 7, 11 части 1 статьи 1, – Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству

и архитектуре;»;

4) дополнить приложением 11 следующего содержания:

«Приложение 11

к Закону Республики Башкортостан

«О наделении органов местного

самоуправления отдельными

государственными полномочиями

Республики Башкортостан»



Способ (методика)

расчета нормативов для определения общего объема субвенций,

предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне



1. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам

из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, определяется по формуле:

Ei = KOLi х 33 х G,

где:

Ei – годовой объем субвенций бюджету i-го муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне;

KOLi – количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, которое будет обеспечено в i-ом муниципальном образовании;

G – стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах, городских поселениях и городских округах Республики Башкортостан, установленная приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре на второй квартал текущего финансового года.

2. Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, которое будет обеспечено в i-ом муниципальном образовании, определяется по формуле:

KOLi = ОКРУГЛ (Ci х (Vб / Dsum) / 33 / G),

где:

KOLi – количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, которое будет обеспечено в i-ом муниципальном образовании;

ОКРУГЛ – округление к ближайшему целому, при котором число округляется до целого. Если число после запятой = 5, то значение целого числа увеличивается на единицу;

Ci – необходимый объем субвенций бюджету i-го муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне;

Vб – объем средств бюджета Республики Башкортостан, предусмотренный законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне;

Dsum – общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне;

G – стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах, городских поселениях и городских округах Республики Башкортостан, установленная приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству

и архитектуре на второй квартал текущего финансового года.

3. Необходимый объем субвенций бюджету i-го муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, рассчитывается по следующей формуле:

Сi = Hic х 33 кв. м х G,

где:

Сi – необходимый объем субвенций бюджету i-го муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне;

Hic – количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, в i-м муниципальном образовании на начало года. Список инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, формируется ежегодно Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре не позднее 1 февраля текущего года на основе данных учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, осуществляемого органами местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Порядок формирования указанного списка и его форма утверждаются Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре;

G – стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах, городских поселениях и городских округах Республики Башкортостан, установленная приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству

и архитектуре на второй квартал текущего финансового года.

4. Общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, рассчитывается по следующей формуле:

Dsum = SUM Сi,







где:

Dsum – общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне;

Сi – необходимый объем субвенции бюджету i-го муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне;

SUM – знак суммирования.

5. В случае если в результате распределения средств бюджета Республики Башкортостан между муниципальными образованиями размер бюджетных средств, выделенных на приобретение жилых помещений по отдельному муниципальному образованию, меньше стоимости одного жилого помещения, рассчитанной исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах, городских поселениях и городских округах Республики Башкортостан, установленной приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре на второй квартал текущего финансового года, и площади жилого помещения в размере 33 кв. м, допускается изменение объема выделяемых указанному муниципальному образованию бюджетных средств в сторону увеличения до величины, позволяющей приобрести одно жилое помещение.

В случае наличия остатка бюджетных средств в результате распределения субвенций оставшиеся бюджетные средства в размере, кратном стоимости одного жилого помещения, направляются бюджетам муниципальных образований для обеспечения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, с учетом наиболее ранней даты постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.».





Статья 2

Статью 9 Закона Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года

№ 250-з «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2006, № 2 (224),

ст. 18; 2015, № 9 (483), ст. 408) дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Инвалиды, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, и семьи, имеющие детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в данном перечне, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставшие на учет после

1 января 2005 года, обеспечиваются жильем независимо от их имущественного положения.».













Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.





Глава

Республики Башкортостан Р. Хамитов



Уфа, Дом Республики

2 декабря 2016 года

№ 428-з