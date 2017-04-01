ЗАКОН Республики Башкортостан

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций»



Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 23 марта 2017 года.



Статья 1



Абзац первый части 1 статьи 1 Закона Республики Башкортостан от 31 октября 2011 года № 454-з «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2011, № 22 (364), ст. 1660; 2012, № 21 (387), ст. 996; 2014, № 1 (439), ст. 5; № 15 (453), ст. 710; Официальный интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан (www.npa.bashkortostan.ru), 2017, 30 января, 27 февраля) после слов «13,5 процента» дополнить словами «(12,5 процента в 2017–2020 годах)».



Статья 2



Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.



Глава Республики Башкортостан Р. Хамитов



Уфа, Дом Республики 31 марта 2017 года № 490-з