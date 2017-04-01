Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 23 марта 2017 года.Внести в Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2016 года № 426-з «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»