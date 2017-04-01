Закон Республики Башкортостан

Бөгөн, 16:33 // БР норматив-хоҡуҡи акттары // Баҫып сығарырға
О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 23 марта 2017 года.

Статья 1

Внести в Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2016 года № 426-з «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

-5-728_z-Zakon-RB-_OVI-v-ZRB-_O-byudzhete-TFOMS-RB-na-2017-god-i-na-planovyy-period-2018-i-2019-godov_-456235-v4.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 0)
 