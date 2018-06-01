ЗАКОН

Республики Башкортостан



О внесении изменений в Кодекс

Республики Башкортостан о выборах



Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 31 мая 2018 года.





Статья 1



Внести в Кодекс Республики Башкортостан о выборах (газета «Республика Башкортостан», 2006, 8 декабря; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2007, № 15 (261), ст. 799; № 22 (268), ст. 1117; № 23 (269), ст. 1167; 2008,

№ 13 (283), ст. 767; № 22 (292), ст. 1271; 2009, № 15 (309), ст. 947; № 22 (316), ст. 1477; 2010, № 16 (334), ст. 963; 2011, № 4 (346), ст. 84; № 12 (354), ст. 698; № 17 (359), ст. 1226; № 22 (364), ст. 1658; 2012, № 18 (384), ст. 842;

№ 21 (387), ст. 991; 2013, № 3 (405), ст. 101; № 9 (411), ст. 351; № 15 (417),

ст. 641; № 18 (420), ст. 770; 2014, № 6 (444), ст. 277; № 18 (456), ст. 846; 2015, № 18 (492), ст. 811; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2016, № 6 (516),

ст. 276; № 17 (527), ст. 805; 2017, № 20 (566), ст. 749; № 29 (575), ст. 1100) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) абзац первый после слов «термины и понятия» дополнить словами

«в соответствии с Федеральным законом»;

б) пункт 41 признать утратившим силу;

2) в части 6 статьи 4 слово «Ограничения» заменить словами

«В соответствии с Федеральным законом ограничения»;

3) статью 6 дополнить словом «непосредственно»;

4) в части 8 статьи 10 слова «в порядке, установленном Федеральным законом» заменить словами «в порядке, установленном пунктом 9 статьи 10 Федерального закона»;

5) в статье 14:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения места его жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Кодексом, – факт пребывания (временного пребывания, нахождения) гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права). Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории определенного избирательного участка устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, иным законом, – другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами. Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по месту его нахождения на территории определенного избирательного участка осуществляется в соответствии с частью 51 настоящей статьи.»;

б) часть 51 изложить в следующей редакции:

«51. В соответствии с Федеральным законом на выборах Главы Республики Башкортостан, депутатов Государственного Собрания избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах соответствующего избирательного округа, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (далее в настоящей части – порядок). В соответствии с Федеральным законом срок подачи заявления устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в пределах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта – временного удостоверения личности). Заявление может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком. Избиратель, подавший заявление, исключается из списка избирателей по месту своего жительства. Избиратель, подавший заявление, может быть включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном избирательном участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования на избирательный участок по месту своего жительства, может быть включен в список избирателей только по решению участковой избирательной комиссии и только после установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на избирательном участке по месту своего нахождения. В случае включения избирателя в список избирателей по месту жительства он утрачивает право быть включенным в список избирателей по месту нахождения. Информация о подаче заявления избирателем, в том числе об избирательном участке, на котором избиратель, подавший заявление, должен быть в соответствии с порядком включен в список избирателей, обрабатывается и доводится до сведения соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий, в том числе с использованием ГАС «Выборы». Информация о числе избирателей, подавших заявления, отдельно по каждому избирательному участку размещается в сети «Интернет» в соответствии с порядком.»;

в) в части 15 слова «, а также в случае выдачи избирателю открепительного удостоверения», «, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;

г) часть 16 изложить в следующей редакции:

«16. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Информация о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка. Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке, образованном или определенном решением вышестоящей комиссии для проведения голосования этих избирателей по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем в день голосования.»;

д) часть 161 признать утратившей силу;

6) в статье 16:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. В соответствии с Федеральным законом избирательные участки образуются по согласованию с соответствующей территориальной комиссией главой местной администрации муниципального района, городского округа на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка в соответствии с частью 9 статьи 13 настоящего Кодекса, из расчета не более чем три тысячи избирателей на каждом участке. Избирательные участки образуются с учетом местных и иных условий исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей. Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на участке превысит три тысячи сто либо в случае нарушения части 3 настоящей статьи.»;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены в порядке, предусмотренном для их образования, в следующих случаях:

1) изменение границ, преобразование, упразднение муниципальных образований;

2) уменьшение (до 50 и менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка;

3) в целях уменьшения максимальной численности избирателей на избирательном участке до полутора тысяч;

4) в целях увеличения максимальной численности избирателей на избирательном участке до трех тысяч;

5) в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов или необходимости замены помещений для голосования.»;

в) дополнить частью 22 следующего содержания:

«22. Решение об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, кампании референдума, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования. При этом в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 или 5 части 21 настоящей статьи, решение может быть принято один раз в пять лет.»;

г) дополнить частью 23 следующего содержания:

«23. Если решение, принимаемое в целях реализации пунктов 3, 4 или 5 части 21 настоящей статьи, предусматривает увеличение числа избирательных участков в пределах муниципального района, городского округа, то указанное решение может быть принято исключительно по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан и последующему согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом в период избирательной кампании по выборам в федеральные органы государственной власти принятие такого решения не допускается.»;

7) в статье 20:

а) часть 7 признать утратившей силу;

б) в части 9:

в пункте 7 слова «открепительных удостоверений,» исключить;

в пункте 71 слова «открепительных удостоверений,» исключить;

пункт 12 после слова «перечень» дополнить словами «и количественные составы»;

в пункте 19 слова «уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений» заменить словами «уполномоченных представителей избирательных объединений (в том числе по финансовым вопросам)»;

в пункте 20 слова «уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов, избирательных объединений» заменить словами «уполномоченным представителям избирательных объединений (в том числе по финансовым вопросам)»;

в пункте 22 слова «публикует их в печати» заменить словами «направляет их для официального опубликования»;

пункт 24 признать утратившим силу;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25) утверждает формы избирательных документов, утверждение которых не относится в соответствии с Федеральным законом к полномочиям иных избирательных комиссий;»;

пункт 331 изложить в следующей редакции:

«331) представляет по запросу избирательной комиссии муниципального образования сведения о численности на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, с указанием групп инвалидности, видов стойких расстройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей или нижних конечностей);»;

8) в статье 21:

а) в части 1 второе предложение исключить;

б) часть 31 признать утратившей силу;

в) дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. Если срок полномочий Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, избирательной комиссии муниципального образования, территориальной, участковой комиссии истекает в период избирательной кампании, кампании референдума, формирование нового состава такой избирательной комиссии не производится до дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Срок приема предложений по новому составу избирательной комиссии составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня официального опубликования результатов выборов, референдума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Сформированная в новом составе избирательная комиссия собирается на свое первое заседание в десятидневный срок после дня окончания избирательной кампании, кампании референдума.»;

9) в пункте 2 части 4 статьи 22 слова «а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 991 настоящего Кодекса» исключить;

10) в статье 23:

а) в пункте 2 части 7 слова «а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 991 настоящего Кодекса» исключить;

б) в части 8:

пункт 3 признать утратившим силу;

в пункте 31 слова «уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений» заменить словами «уполномоченных представителей избирательных объединений (в том числе по финансовым вопросам)»;

в пункте 32 слова «уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов, избирательных объединений» заменить словами «уполномоченным представителям избирательных объединений (в том числе по финансовым вопросам)»;

в пункте 12 слова «, открепительных удостоверений» исключить;

11) в статье 24:

а) в части 1 слова «за 75 дней» заменить словами «за 85 дней»;

б) в пункте 2 части 41 слова «а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 991 настоящего Кодекса» исключить;

в) в пункте 2 части 42 слова «а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 991 настоящего Кодекса» исключить;

г) в части 5:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) регистрирует кандидатов, выдвинутых по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, и их доверенных лиц, выдает им соответствующие удостоверения, регистрирует уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам;»;

пункт 4 дополнить словами «при проведении выборов депутатов Государственного Собрания»;

12) в статье 25:

а) в пункте 2 части 41 слова «а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 991 настоящего Кодекса» исключить;

б) пункт 13 части 6 признать утратившим силу;

13) в статье 26:

а) в абзаце втором части 1 слова «в порядке, установленном частью 2 статьи 16 настоящего Кодекса,» исключить;

б) дополнить частью 12 следующего содержания:

«12. На избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков, в случаях, предусмотренных частями 2 и 21 статьи 16 настоящего Кодекса, участковые комиссии вне периода избирательной кампании, кампании референдума формируются в течение 60 дней со дня принятия решения об уточнении перечня избирательных участков, а в период избирательной кампании, кампании референдума – не позднее чем за 35 дней до дня голосования. Срок приема предложений по их составу составляет 30 дней.»;

в) в пункте 2 части 41 слова «а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 991 настоящего Кодекса» исключить;

г) в части 43 слова «Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации» заменить словами «Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан или по ее решению территориальными комиссиями в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации»;

д) пункт 6 части 5 признать утратившим силу;

14) часть 3 статьи 30 после слов «Республики Башкортостан» дополнить словами «с правом решающего голоса»; после слов «юридическим лицом,» дополнить словами «с правом решающего голоса,»;

15) в статье 32:

а) в части 4 слова «и политическими партиями, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 991 настоящего Кодекса,» исключить;

б) в части 6 слова «и политическими партиями, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 991 настоящего Кодекса,» исключить;

16) в части 1 статьи 33:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих избирательных комиссий и получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, списков избирателей, подписных листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения указанных копий;»;

б) в пункте 1 части 3 слова «, открепительные удостоверения» исключить;

17) в статье 36:

а) в части 1 слова «открепительными удостоверениями,» исключить;



б) в части 4:

во втором предложении слова «или в случаях, предусмотренных Федеральным законом, доверенное лицо зарегистрированного кандидата» исключить;

четвертое предложение исключить;

в) часть 71 после слов «в соответствующую территориальную комиссию» дополнить словами «, а при проведении выборов в органы местного самоуправления – в избирательную комиссию муниципального образования»;

г) часть 8 после слов «предусмотренном частью 71 настоящей статьи» дополнить словами «, если иное не установлено Федеральным законом»;

д) в пункте 1 части 9 слова «реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии открепительными удостоверениями,» исключить;

18) в статье 38:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. Органы исполнительной власти Республики Башкортостан в области социальной защиты и социальной поддержки инвалидов обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи на основании заключаемого между ними соглашения.»;

б) дополнить частью 12 следующего содержания:

«12. В соответствии с Федеральным законом сведения о численности

на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами,

включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников,

по группам инвалидности и следующим видам стойких расстройств

функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха

(глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие

значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей

или нижних конечностей) – представляются по состоянию

на 1 января и 1 июля каждого года в течение соответствующего месяца Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений федерального реестра инвалидов по муниципальным образованиям в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан.»;

19) в статье 40:

а) наименование дополнить словами «, списков кандидатов»;

б) в части 32 слова «общего собрания иного структурного подразделения политической партии,», «или иного структурного подразделения» исключить;

в) в части 6 слова «, а также предусмотренные частью 12 статьи 51 настоящего Кодекса сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан» исключить;

20) статью 42 изложить в следующей редакции:

«Статья 42. Уполномоченные представители избирательных объединений

1. Избирательное объединение назначает лиц, уполномоченных представлять избирательное объединение по всем вопросам, связанным с участием избирательного объединения в выборах, включая финансовые вопросы, а также в целях представления документов в избирательные комиссии.

2. Статус уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения устанавливается также статьей 70 настоящего Кодекса.

3. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, назначает на выборах депутатов Государственного Собрания не более 55 уполномоченных представителей, на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований – не более трех уполномоченных представителей, наделяемых в соответствии с Федеральным законом и настоящим Кодексом полномочием представлять избирательное объединение по всем вопросам, связанным с его участием в выборах, а также не более четырех уполномоченных представителей по финансовым вопросам – на выборах депутатов Государственного Собрания, не более двух уполномоченных представителей по финансовым вопросам – на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

4. Уполномоченные представители избирательного объединения, в том числе уполномоченные представители избирательного объединения по финансовым вопросам, указанные в части 3 настоящей статьи, назначаются соответственно решением съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения либо решением органа, уполномоченного на то вышеуказанным органом избирательного объединения. На съезде (конференции, собрании) избирательного объединения может быть определен орган избирательного объединения, уполномоченный прекратить полномочия уполномоченного представителя, а также назначить нового уполномоченного представителя взамен выбывшего.

В решении о назначении уполномоченных представителей указываются их полномочия, фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и дата его выдачи, адрес места жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).

5. Список назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, представляется в избирательную комиссию, организующую выборы.

В списке уполномоченных представителей избирательного объединения указываются сведения об уполномоченных представителях, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, номер телефона каждого уполномоченного представителя, а для уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам – также сведения о том, что они являются уполномоченными представителями по финансовым вопросам. К списку прилагается письменное заявление каждого из перечисленных в данном списке лиц о согласии быть уполномоченным представителем.

6. Регистрация уполномоченных представителей осуществляется избирательной комиссией, осуществляющей регистрацию списка кандидатов, в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в настоящей статье.

7. Избирательное объединение, указанное в части 3 настоящей статьи, по решению съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения либо по решению органа, уполномоченного на то вышеуказанным органом избирательного объединения, вправе в любое время прекратить полномочия уполномоченного представителя, письменно известив его об этом.

8. Уполномоченные представители избирательных объединений, в том числе уполномоченные представители по финансовым вопросам, замещающие государственные или выборные муниципальные должности либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.

9. Срок полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, начинается со дня их назначения и истекает с момента утраты статуса кандидатов всеми кандидатами, включенными в соответствующий список кандидатов, выдвинутый этим избирательным объединением, но не позднее дня официального опубликования результатов выборов. При этом срок полномочий уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам устанавливается в соответствии со статьей 70 настоящего Кодекса.»;

21) в части 6 статьи 44 в первом предложении слова «(если избирательное объединение является юридическим лицом)» исключить; второе предложение изложить в следующей редакции: «Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, заверяется подписью лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, и печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).»;

22) часть 3 статьи 46 дополнить предложением следующего содержания: «Выдвижение в одномандатном (многомандатном) избирательном округе большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном округе, является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией всех кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до его заверения.»;

23) в статье 47:

а) часть 10 изложить в следующей редакции:

«10. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения

(в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в пункте 4 статьи 2 настоящего Кодекса реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов.»;

б) абзац первый части 11 дополнить предложением следующего содержания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в пункте 4 статьи 2 настоящего Кодекса реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.»;

24) в пункте 4 части 2 статьи 48 слова «депутатов представительных органов городских, сельских поселений» заменить словами «в органы местного самоуправления»;



25) в части 6 статьи 51:

а) в пункте 4 слова «, если иное не установлено федеральным законом» исключить;

б) в пункте 41 слова «, если иное не установлено Федеральным законом» исключить;

26) в части 4 статьи 67 слова «сведения о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы»;

27) в части 31 статьи 69 слова «открепительных удостоверений,» исключить;

28) в статье 70:

а) в части 1 первое предложение изложить в следующей редакции: «Кандидат, выдвинутый непосредственно, вправе назначить не более двух уполномоченных представителей по финансовым вопросам, а избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по единому округу, обязано назначить уполномоченных представителей по финансовым вопросам в соответствии с частью 3 статьи 42 настоящего Кодекса.»; третье предложение после слов «в присутствии кандидата,» дополнить словами «уполномоченного представителя избирательного объединения,»;

б) в части 3 в первом предложении слова «соответствующей избирательной комиссией» заменить словами «избирательной комиссией, осуществляющей регистрацию кандидата, списка кандидатов,», после слов «на основании заявления кандидата,» дополнить словами «решения уполномоченного органа»; во втором предложении слова «истекает с момента сдачи итогового финансового отчета кандидата» заменить словами «истекает в день представления итогового финансового отчета кандидатом, избирательным объединением (уполномоченными ими лицами)»;



в) в части 4 в первом предложении слова «и представив письменное заявление» заменить словами «и представив соответственно письменное заявление кандидата, решение уполномоченного органа избирательного объединения», слова «вместе с заявлением» заменить словами «вместе с соответствующим заявлением кандидата, решением уполномоченного органа избирательного объединения»; во втором предложении слова «Копии указанных заявлений» заменить словами «Копии заявления кандидата, решения уполномоченного органа избирательного объединения»;

29) в части 4 статьи 72 цифру «8» заменить цифрой «9»;

30) статью 76 признать утратившей силу;

31) в статье 77:

а) часть 9 после слов «в частях 6, 7 настоящей статьи» дополнить словами «, статьях 982, 1032 настоящего Кодекса»;

б) абзац второй части 13 дополнить третьим предложением следующего содержания: «На избирательном участке, на котором ожидается большое число избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, а также на избирательном участке, на котором зарегистрированы менее 500 избирателей и используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть увеличено.»;

32) в статье 78:

а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Председатель участковой избирательной комиссии также информирует о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на ином избирательном участке, а также о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на данном избирательном участке.»;

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. При применении на соответствующих выборах смешанной избирательной системы избиратель получает два избирательных бюллетеня: один для голосования по одномандатному избирательному округу, другой для голосования по единому избирательному округу.

Если избиратель голосует по месту нахождения за пределами одномандатного избирательного округа, в котором он обладает активным избирательным правом, такой избиратель вправе получить только избирательный бюллетень для голосования по единому избирательному округу.»;

в) в части 5 слова «, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также открепительного удостоверения» исключить;

г) в части 6 слова «В случае голосования по открепительному удостоверению в списке избирателей делаются дополнительные отметки» исключить;

д) в части 12 слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке» исключить; дополнить вторым предложением следующего содержания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участковой комиссии.»;

33) в статье 791:

а) в абзаце втором части 2 слова «за 10 дней до дня голосования» заменить словами «не ранее чем за 10 дней до дня голосования»;

б) часть 21 признать утратившей силу;

в) часть 3 признать утратившей силу;

34) в пункте 5 части 2 статьи 81:

а) абзац тринадцатый признать утратившим силу;

б) абзац четырнадцатый признать утратившим силу;

в) абзац пятнадцатый признать утратившим силу;

г) абзац шестнадцатый признать утратившим силу;

д) абзац семнадцатый признать утратившим силу;

е) абзац восемнадцатый признать утратившим силу;

ж) абзац девятнадцатый признать утратившим силу;

з) в абзаце двадцать первом слова «строка 10ж» заменить словами «строка 10а»;

и) в абзаце двадцать втором слова «строка 10з» заменить словами

«строка 10б»;

35) в статье 82:

а) в части 5:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета числа избирателей, которые исключены из списка в связи с заявлением о предоставлении возможности проголосовать по месту нахождения, а также выбывших по другим причинам);»;

пункт 5 признать утратившим силу;

пункт 51 признать утратившим силу;

пункт 6 признать утратившим силу;

б) в части 6:

пункт 5 признать утратившим силу;

пункт 6 признать утратившим силу;

пункт 7 признать утратившим силу;

пункт 8 признать утратившим силу;

пункт 9 признать утратившим силу;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;

в) в части 10 цифры «15,» исключить;

г) в части 21 слова «строки 10ж и 10з» заменить словами «строки 10а и 10б»; последнее предложение изложить в следующей редакции: «Если контрольные соотношения выполняются, в строках 10а и 10б протокола проставляется цифра «0».»;

д) в части 22 слова «упакованные открепительные удостоверения (отрывные талоны),», «, общее число всех упакованных открепительных удостоверений (отрывных талонов)» исключить;

е) в части 23:

в пункте 3 слова «и 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е» исключить;

в пункте 5 слова «10ж и 10з» заменить словами «10а и 10б»;

ж) абзац второй части 31 дополнить предложением следующего содержания: «При проведении выборов в органы государственной власти Республики Башкортостан, органы местного самоуправления порядок проведения контрольного подсчета голосов определяется Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан.»;

36) в статье 83:

а) в части 3 второе и третье предложения исключить;

б) в части 8 слова «(если настоящим Кодексом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, – в строки 10а – 10е)» исключить; слова «10ж и 10з» заменить словами «10а и 10б»;

37) часть 2 статьи 85 изл