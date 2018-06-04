Закон Республики Башкортостан



О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Башкортостан «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»



Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 31 мая 2018 года.



Статья 1

В пункте 4 статьи 5 Закона Республики Башкортостан от 29 декабря 2007 года № 522-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2008, № 3 (273), ст. 150; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2017, № 9 (555), ст. 293) слова «и антиобщественных действий» заменить словами «, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям».



Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава

Республики Башкортостан Р. Хамитов



Уфа, Дом Республики

4 июня 2018 года

№ 613-з