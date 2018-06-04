ЗАКОН Республики Башкортостан



О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Республики Башкортостан в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха

и оздоровления детей



Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 31 мая 2018 года.





Статья 1

Внести в статью 7 Закона Республики Башкортостан от 27 октября

1998 года № 188-з «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1999, № 3 (87), ст. 183; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, № 23 (221), ст. 1200; 2014, № 18 (456),

ст. 856) следующее изменение:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления

(в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха)

и обратно. Органы исполнительной власти Республики Башкортостан

и органы местного самоуправления обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок

в организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные соответственно республиканским органам исполнительной власти

и органам местного самоуправления, в первоочередном порядке.».



Статья 2

Внести в Закон Республики Башкортостан от 31 декабря 1999 года № 44-з «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2000, № 4 (106), ст. 281; 2001, № 17 (137), ст. 1229; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2004, № 10 (184), ст. 532; 2005, № 17 (215), ст. 871; 2010, № 6 (324), ст. 291; 2012, № 29 (395), ст. 1303; 2014, № 9 (447), ст. 424; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2016, № 6 (516), ст. 277) следующие изменения:

1) пункт 6 части 1 статьи 5 дополнить словами «, разработка

и утверждение списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, размещение его на официальном сайте республиканского органа исполнительной власти, осуществляющего управление в сфере образования, в сети «Интернет»;

2) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление

1. В целях повышения качества и безопасности отдыха

и оздоровления детей органы исполнительной власти Республики Башкортостан, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры:

1) по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления;

2) созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;

3) обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления;

4) контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

2. В целях повышения качества и безопасности отдыха

и оздоровления детей организация отдыха детей и их оздоровления обязана:

1) создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода за ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха

и обратно, содержания детей в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей,

а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения

о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям;

2) обеспечивать соответствие квалификации работников организаций отдыха детей и их оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или квалификационным требованиям в соответствии

с трудовым законодательством.

3. Общественный контроль за реализацией мероприятий

по обеспечению отдыха и оздоровления детей осуществляется гражданами, общественными и иными организациями в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Органы исполнительной власти Республики Башкортостан и органы местного самоуправления в пределах установленной компетенции оказывают содействие гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых и оздоровление.

4. Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, направляемые в органы государственной власти Республики Башкортостан в письменной форме или в форме электронных документов, и ответы указанных органов на эти обращения по требованию заявителя подлежат размещению

на официальных сайтах этих органов в сети «Интернет». Размещенные на официальных сайтах органов государственной власти Республики Башкортостан в сети «Интернет» обращения и ответы на эти обращения не должны содержать персональные данные заявителей и детей.»;

3) дополнить статьей 121 следующего содержания:



«Статья 121. Полномочия органов исполнительной власти Республики Башкортостан в сфере организации отдыха и оздоровления детей

К полномочиям органов исполнительной власти Республики Башкортостан в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся:

1) реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Республики Башкортостан, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;

2) осуществление государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

3) формирование, ведение и размещение на своем официальном сайте в сети «Интернет» реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.».



Статья 3

Внести в Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 года № 260-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2006, № 4 (226), ст. 160; № 23 (245), ст. 1392; 2007, № 22 (268), ст. 1129; 2008, № 6 (276), ст. 316; 2009, № 20 (314),

ст. 1286; 2010, № 6 (324), ст. 289; 2011, № 22 (364), ст. 1657; 2012, № 23 (389), ст. 1101; № 36 (402), ст. 1686; 2013, № 3 (405), ст. 112; 2014, № 3 (441), ст. 101; № 9 (447), ст. 426; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2015, № 29 (503), ст. 1228; 2015, № 32 (506), ст. 1402; 2016, № 14 (524), ст. 662; № 22 (532), ст. 1021; № 36 (546), ст. 1533) следующие изменения:

1) пункт 6 части 1 статьи 1 дополнить словами «, по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни

и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления»;

2) пункт 6 части 3 статьи 8 после слов «(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)» дополнить словами

«, по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни

и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления»;

3) приложение 6 изложить в следующей редакции:



«Приложение 6

к Закону Республики Башкортостан

«О наделении органов местного

самоуправления отдельными

государственными полномочиями

Республики Башкортостан»





Способ (методика) расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления



1. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха

и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей

в каникулярное время), по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания

в организациях отдыха детей и их оздоровления, определяется по формуле:

С = Л + Ц + Н,

где:

С – годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей

(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время),

по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни

и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;

Л – годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), по осуществлению мероприятий

по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период

их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;

Ц – годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся

(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

с дневным пребыванием;

Н – годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных детских лагерях и детских лагерях, созданных при санаторно-курортных организациях (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), по осуществлению мероприятий

по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период

их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления.

2. Годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), по осуществлению мероприятий

по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период

их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, определяется по формуле:

Л = К x Р x N,

где:

К – численность детей;

Р – средняя стоимость путевки детей в загородных лагерях отдыха

и оздоровления детей, утвержденная в установленном порядке, включая обеспечение безопасности жизни и здоровья детей;

N – процент оплаты средней стоимости путевки детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, оплачиваемый за счет средств бюджета Республики Башкортостан.

3. Годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся

(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

с дневным пребыванием, определяется по формуле:

Ц = К x П x D,

где:

К – численность детей;

П – средняя стоимость набора продуктов питания на одного ребенка

в сутки, утвержденная в установленном порядке;

D – количество дней пребывания в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся (за исключением организации отдыха детей

в каникулярное время) с дневным пребыванием.

4. Годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных детских лагерях и детских лагерях, созданных при санаторно-курортных организациях (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), по осуществлению мероприятий

по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период

их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, определяется по формуле:

Н = К x П x D,

где:

К – численность детей;

П – размер оплаты стоимости одного дня пребывания в санаторно-оздоровительных детских лагерях и детских лагерях, созданных при санаторно-курортных организациях, утвержденный в установленном порядке, включая обеспечение безопасности жизни и здоровья детей;

D – количество дней пребывания в санаторно-оздоровительных детских лагерях и детских лагерях, созданных при санаторно-курортных организациях.».



Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.









Глава

Республики Башкортостан Р. Хамитов



Уфа, Дом Республики

4 июня 2018 года

№ 614-з