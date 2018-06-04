ЗАКОН Республики Башкортостан



О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан

«О государственной поддержке многодетных семей

в Республике Башкортостан»



Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 31 мая 2018 года.



Статья 1

Внести в Закон Республики Башкортостан от 24 июля 2000 года № 87-з «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2000, № 14 (116), ст. 1056; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента

и Правительства Республики Башкортостан, 2003, № 8 (164), ст. 401; 2007, № 2 (248), ст. 7; 2009, № 2 (296), ст. 16; 2012, № 23 (389), ст. 1113; 2014,

№ 22 (460), ст. 1064; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2015, № 36 (510), ст. 1556; 2016, № 12 (522), ст. 555) следующие изменения:

1) статью 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9) набор школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных семей в порядке и по нормам, установленным Правительством Республики Башкортостан.»;

2) в части 1 статьи 12 слова «пунктами 3 и 4 статьи 7» заменить словами «пунктами 3, 4 и 9 статьи 7».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.









Глава

Республики Башкортостан Р. Хамитов



Уфа, Дом Республики

4 июня 2018 года

№ 615-з



























