ЗАКОН Республики Башкортостан



О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Башкортостан «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан»



Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 31 мая 2018 года.



Статья 1

Внести в статью 9 Закона Республики Башкортостан от 14 марта

2003 года № 479-з «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2003, № 8 (164), ст. 395) следующие изменения:

1) часть первую изложить в следующей редакции:

«Депутат поддерживает связь с избирателями. Депутат, избранный

по единому избирательному округу в составе региональной группы кандидатов, поддерживает связь с избирателями на соответствующей территории, которой соответствовала эта региональная группа. Депутат, избранный по единому избирательному округу в составе общереспубликанской части списка кандидатов, поддерживает связь

с избирателями на территории, не охваченной региональными группами кандидатов указанного списка, между которыми распределены депутатские мандаты. Для такого депутата территория, на которой он поддерживает связь с избирателями, определяется фракцией, в которой он состоит. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу, поддерживает связь

с избирателями своего округа.»;

2) дополнить частью шестой следующего содержания:

«Встречи депутата с избирателями в целях информирования о своей деятельности проводятся в пределах территории, определенной данному депутату в соответствии с частью первой настоящей статьи.»;

3) дополнить частью седьмой следующего содержания:

«Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях

при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной

или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Республики Башкортостан

или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется.

При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.»;

4) дополнить частью восьмой следующего содержания:

«Правительство Республики Башкортостан, органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых соответственно органами исполнительной власти Республики Башкортостан, органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»;

5) дополнить частью девятой следующего содержания:

«Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях

и пикетированиях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обеспечения права на проведение публичных мероприятий и условий их проведения, законами Республики Башкортостан и иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан

в сфере обеспечения условий проведения публичных мероприятий.»;

6) дополнить частью десятой следующего содержания:

«Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата

с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.».



Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.





Глава

Республики Башкортостан Р. Хамитов

Уфа, Дом Республики

4 июня 2018 года

№ 609-з