Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 22 ноября 2018 года.





Статья 1

Внести в Закон Республики Башкортостан от 19 июля 2012 года

№ 575-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица местного самоуправления» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2012, № 23 (389), ст. 1106; 2014, № 15 (453),

ст. 699) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок рассмотрения обращений, указанных в части 1 настоящей статьи, регулируется федеральным законодательством.»;

2) в статье 7 слова «, а также организаций, общественных объединений, расположенных на территории соответствующего муниципального образования» исключить.







Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.





Временно исполняющий

обязанности Главы

Республики Башкортостан Р. Хабиров



Уфа, Дом Республики

29 ноября 2018 года

№ 16-з