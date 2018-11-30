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Закон Республики Башкортостан 30.11.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства стандартного жилья, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и порядке включения указанных граждан в эти списки».

Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 22 ноября 2018 года.



Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2013 года
№ 19-з «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства стандартного жилья, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и порядке включения указанных граждан в эти списки» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2014,
№ 1 (439), ст. 8; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2018, № 19 (601), ст. 721) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, и порядке включения указанных граждан в эти списки»;

2) в статье 1:
а) в части 1 слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд)» заменить словами «единого института развития в жилищной сфере (далее – единый институт развития)»; слово «срочное» исключить; слова «в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья» заменить словами «для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство стандартного жилья»;

б) в части 2 слово «Фонда» заменить словами «единого института развития»; слово «срочное» исключить; слова «в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья» заменить словами «для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство стандартного жилья»;

3) в статье 2 слово «Фонда» заменить словами «единого института развития»;

4) в части 6 статьи 3 слово «Фонде» заменить словами «едином институте развития»;

5) в пункте 5 части 4 статьи 4 слово «Фонда» заменить словами «единого института развития»;


6) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Из числа граждан, включенных в список, главой городского поселения, главой муниципального района (в отношении территорий сельских поселений), главой городского округа формируются списки граждан, согласившихся приобрести стандартное жилье на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона на право заключения договоров безвозмездного пользования земельными участками единого института развития для строительства стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, договоров аренды земельных участков единого института развития для строительства стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство стандартного жилья (далее – аукцион), по форме, установленной Правительством Российской Федерации.»;

б) в части 2 слово «срочного» исключить; слово «Фонда» заменить словами «единого института развития»; слова «главой поселения, главой городского округа» заменить словами «главой городского поселения, главой муниципального района (в отношении территорий сельских поселений), главой городского округа»;

в) в части 4 слово «Фонда» заменить словами «единого института развития»;

г) в части 5 слова «Глава поселения, глава городского округа» заменить словами «Глава городского поселения, глава муниципального района (в отношении территорий сельских поселений), глава городского округа»; слово «Фонда» заменить словами «единого института развития»; слово «срочного» исключить.



Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.



Временно исполняющий
обязанности Главы
Республики Башкортостан Р. Хабиров

Уфа, Дом Республики
29 ноября 2018 года
№ 20-з


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