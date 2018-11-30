Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 22 ноября 2018 года.



Статья 1

Внести в Закон Республики Башкортостан от 24 июля 2002 года

№ 350-з «О государственной поддержке молодых семей в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента

и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2002, № 13 (151), ст. 874; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента

и Правительства Республики Башкортостан, 2004, № 23 (197), ст. 1314; 2006, № 17 (239), ст. 1054; 2008, № 2 (272), ст. 54; № 11 (281), ст. 637) следующие изменения:

1) часть пятую статьи 7 признать утратившей силу;



2) приложение признать утратившим силу.



Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.











Временно исполняющий

обязанности Главы

Республики Башкортостан Р. Хабиров



Уфа, Дом Республики

29 ноября 2018 года

№ 23-з