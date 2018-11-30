Закон Республики Башкортостан 30.11.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О правилах формирования списков граждан,...
Тотош уҡырға 17
Закон Республики Башкортостан 30.11.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О правилах формирования списков граждан,...
Тотош уҡырға 17
ЗАКОН Республики Башкортостан О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица местного самоуправления» 30.11.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 22 ноября 2018 года....
Тотош уҡырға 20
Башҡортостан Республикаһының Үҙәк һайлау комиссияһы ҡарары 10.08.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
Башҡортостан Республикаһының Үҙәк һайлау комиссияһы ҡарары 2018 йыл, 6 август № 57/2 – 6 Өфө...
Тотош уҡырға 197
Башҡортостан Республикаһы Үҙәк һайлау комиссияһы ҡарары 19.06.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
Башҡортостан Республикаһының алтынсы саҡырылыш Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутаттарын һайлау...
Тотош уҡырға 401
«О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан» 06.06.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
ЗАКОН Республики Башкортостан О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Башкортостан «О...
Тотош уҡырға 332
«О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан» 06.06.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
ЗАКОН Республики Башкортостан О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О...
Тотош уҡырға 318
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан 06.06.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
ЗАКОН Республики Башкортостан О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики...
Тотош уҡырға 329
О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах 06.06.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
ЗАКОН Республики Башкортостан О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах...
Тотош уҡырға 342
“2017 йылға Башҡортостан Республикаһы бюджеты үтәлеше тураһында”ғы Башҡортостан Республикаһы Законы проекты буйынса асыҡ тыңлауҙар үткәреү хаҡында мәғлүмәти белдереү 23.05.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай “2017 йылға Башҡортостан Республикаһы бюджеты...
Тотош уҡырға 268
«О потребительской корзине в Республике Башкортостан» 03.05.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
ЗАКОН Республики Башкортостан О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О...
Тотош уҡырға 337
«О государственной кадастровой оценке объектов недвижимости 03.05.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
Закон Республики Башкортостан О признании утратившим силу Закона Республики Башкортостан «О...
Тотош уҡырға 278