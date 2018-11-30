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» » ЗАКОН Республики Башкортостан О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке молодых семей в Республике Башкортостан»
ЗАКОН Республики Башкортостан О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке молодых семей в Республике Башкортостан» 30.11.2018 // БР норматив-хоҡуҡи акттары
Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 22 ноября 2018 года.

Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 24 июля 2002 года
№ 350-з «О государственной поддержке молодых семей в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента
и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2002, № 13 (151), ст. 874; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента
и Правительства Республики Башкортостан, 2004, № 23 (197), ст. 1314; 2006, № 17 (239), ст. 1054; 2008, № 2 (272), ст. 54; № 11 (281), ст. 637) следующие изменения:
1) часть пятую статьи 7 признать утратившей силу;

2) приложение признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.





Временно исполняющий
обязанности Главы
Республики Башкортостан Р. Хабиров

Уфа, Дом Республики
29 ноября 2018 года
№ 23-з


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