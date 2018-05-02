Башкортостан – лидер в Российской Федерации по газификации транспорта – Рустэм Хамитов

Башкортостан – лидер в Российской Федерации по газификации транспорта – Рустэм ХамитовКисә, 14:16 // Иҡтисад // Баҫып сығарырға
Башкортостан занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по переводу автотранспорта на газомоторное топливо. Об этом заявил Глава республики Рустэм Хамитов на пленарном заседании Российского нефтегазохимического форума.
– Республика Башкортостан является лидером в Российской Федерации по газификации транспорта. Совместно с «газпромовскими» предприятиями, расположенными в Башкортостане, мы провели большую работу, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – У нас сегодня 15 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В ближайшее время будет строиться ещё пять заправок. Более 4 тысяч единиц транспортных средств – грузоперевозчики, автобусные и таксомоторные парки – уже работают на компримированном природном газе.
Руководитель региона отметил, что работа по переходу на газомоторное топливо ведётся и с «Российскими железными дорогами».
Напомним, что в апреле меры по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива обсуждались на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.
– Республика Башкортостан является лидером в Российской Федерации по газификации транспорта. Совместно с «газпромовскими» предприятиями, расположенными в Башкортостане, мы провели большую работу, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – У нас сегодня 15 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В ближайшее время будет строиться ещё пять заправок. Более 4 тысяч единиц транспортных средств – грузоперевозчики, автобусные и таксомоторные парки – уже работают на компримированном природном газе.
Руководитель региона отметил, что работа по переходу на газомоторное топливо ведётся и с «Российскими железными дорогами».
Напомним, что в апреле меры по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива обсуждались на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.