Башкортостан – лидер в Российской Федерации по газификации транспорта – Рустэм Хамитов

– Республика Башкортостан является лидером в Российской Федерации по газификации транспорта. Совместно с «газпромовскими» предприятиями, расположенными в Башкортостане, мы провели большую работу, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – У нас сегодня 15 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В ближайшее время будет строиться ещё пять заправок. Более 4 тысяч единиц транспортных средств – грузоперевозчики, автобусные и таксомоторные парки – уже работают на компримированном природном газе.Руководитель региона отметил, что работа по переходу на газомоторное топливо ведётся и с «Российскими железными дорогами».Напомним, что в апреле меры по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива обсуждались на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.