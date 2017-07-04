О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в сфере местного самоуправления в целях противодействия коррупции



Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 6 июля 2017 года.



Статья 1

Внести в Закон Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, № 7 (205), ст. 327; № 12 (210), ст. 576; 2006,

№ 11 (233), ст. 686; № 23 (245), ст. 1396; 2007, № 9 (255), ст. 428; № 14 (260),

ст. 717; 2008, № 3 (273), ст. 142; № 22 (292), ст. 1275; 2009, № 8 (302), ст. 419; № 9 (303), ст. 507; № 20 (314), ст. 1285; 2010, № 3 (321), ст. 79; № 14 (332), ст. 841; 2011, № 16 (358), ст. 1146; № 17 (359), ст. 1225; 2012, № 3 (369),

ст. 139; № 22 (388), ст. 1024; № 33 (399), ст. 1495; 2013, № 18 (420), ст. 782;

№ 21 (423), ст. 946, 958; 2014, № 3 (441), ст. 108; № 15 (453), ст. 696;

№ 33 (471), ст. 1509; № 36 (474), ст. 1661; 2015, № 6 (480), ст. 264; № 9 (483), ст. 402; № 18 (492), ст. 812; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2016, № 8 (518), ст. 398;

№ 11 (521), ст. 530; № 14 (524), ст. 661; № 17 (527), ст. 806; № 32 (542), ст. 1357; 2017, № 2 (548), ст. 64; № 17 (563), ст. 603) следующие изменения:

1) статью 114 дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. В соответствии с Федеральным законом глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон

«О противодействии коррупции»), Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»).»;

2) статью 115:

а) дополнить частью 131 следующего содержания:

«131. В соответствии с Федеральным законом глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

б) дополнить частью 15 следующего содержания:

«15. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут

в судебном порядке на основании заявления Главы Республики Башкортостан

в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности

и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии

с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;

3) в статье 12:

а) в части 1 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции»)» заменить словами «О противодействии коррупции»; дополнить предложением следующего содержания: «Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,

и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

б) часть 2 признать утратившей силу;

в) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. При выявлении в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Глава Республики Башкортостан обращается с заявлением

о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

В случае обращения Главы Республики Башкортостан с заявлением

о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.»;

4) в статье 122:

а) в части 1:

в абзаце первом слова «Лица, замещающие муниципальные должности,» заменить словами «Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности,»; слова «обязаны представлять» заменить словами «представляют Главе Республики Башкортостан в порядке, установленном приложением 1 к настоящему Закону,»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с настоящей частью, осуществляется по решению Главы Республики Башкортостан в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном приложением 2 к настоящему Закону.»;

б) в части 2 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»; слово «представляемые» заменить словом «представленные»;

в) в абзаце втором части 3 слова «муниципальными нормативными правовыми актами», «от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ» исключить;

г) в абзаце первом части 4 слова «от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ»,

«, муниципальными правовыми актами» исключить;

5) в части 1 статьи 124 слова «от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ», «(далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»)» исключить;

6) абзац первый части 1 статьи 141 после слова «приложению» дополнить цифрой «3»;

7) часть 1 статьи 142 после слова «приложению» дополнить цифрой «3»;

8) пункт 4 части 2 статьи 301 изложить в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;»;

9) дополнить приложением 1 следующего содержания:



«Приложение 1

к Закону Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»



Положение

о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера





1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей

в Республике Башкортостан (далее – граждане), и лицами, замещающими муниципальные должности в Республике Башкортостан (далее – лица, замещающие муниципальные должности), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим Положением представляют граждане и лица, замещающие муниципальные должности,

для которых федеральными законами не установлены иные порядок и формы представления указанных сведений.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:

1) гражданами – при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность);

2) лицами, замещающими муниципальные должности, – ежегодно,

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин представляет при назначении (избрании) на должность:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,

и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов

для замещения муниципальной должности (на отчетную дату).

5. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем

ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,

и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах и расходах супруги (супруга), несовершеннолетних детей в случаях, установленных Федеральным законом

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются Главе Республики Башкортостан через Администрацию Главы Республики Башкортостан и кадровую службу соответствующего органа местного самоуправления.

Порядок взаимодействия Администрации Главы Республики Башкортостан с кадровой службой органа местного самоуправления в целях реализации настоящего Положения определяется указом Главы Республики Башкортостан.

7. В случае если гражданин или лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения. Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения.

8. В случае невозможности представления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицо, замещающее муниципальную должность, до истечения срока, предусмотренного подпунктом 2 пункта 3 настоящего Положения, представляет Главе Республики Башкортостан в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 6 настоящего Положения, заявление с объяснением причин непредставления указанных сведений. Указанное заявление подлежит рассмотрению в порядке, установленном Главой Республики Башкортостан.





9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданами и лицами, замещающими муниципальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения могут предоставляться Главе Республики Башкортостан

и в соответствующие органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит наделение полномочиями по муниципальным должностям (назначение, избрание на указанные должности), а также должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

10. Государственные и муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные

в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а также представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.

В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен полномочиями по муниципальной должности (назначен, избран на указанную должность), эти справки возвращаются

ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.»;

10) дополнить приложением 2 следующего содержания:



«Приложение 2

к Закону Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»



Положение

о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности



1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии со статьей 122 Закона Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Республике Башкортостан (далее – граждане), на отчетную дату, и лицами, замещающими муниципальные должности в Республике Башкортостан (далее – лица, замещающие муниципальные должности), за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду.

2. Проверка осуществляется Администрацией Главы Республики Башкортостан по решению Главы Республики Башкортостан.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина

или лица, замещающего муниципальную должность, и оформляется

в письменной форме.

3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная

в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

2) работниками (сотрудниками) Администрации Главы Республики Башкортостан, работниками кадровых служб органов местного самоуправления в Республике Башкортостан либо должностными лицами указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Республики Башкортостан;

5) общероссийскими средствами массовой информации;

6) республиканскими средствами массовой информации.

4. Информация анонимного характера не может служить основанием

для проверки.

5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней Главой Республики Башкортостан.

6. При осуществлении проверки Администрация Главы Республики Башкортостан вправе:

1) проводить собеседование с гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность;





2) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность, сведения о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;

3) получать от гражданина или лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов

в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы Республики Башкортостан, государственные органы других субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее – государственные органы, органы местного самоуправления и организации) об имеющихся у них сведениях

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию

с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином

или лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии

с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

7. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав

на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Главой Республики Башкортостан, а также должностными лицами, наделенными полномочиями

по направлению таких запросов в соответствии с пунктом 19 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

8. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 6 настоящего Положения, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа местного самоуправления или организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид

и реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина или лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера которых проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

5) срок представления запрашиваемых сведений;

6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, непосредственно подготовившего запрос;

7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

8) другие необходимые сведения.

9. Государственные органы Республики Башкортостан, их должностные лица обязаны исполнить запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней со дня его поступления

в соответствующий государственный орган. В исключительных случаях срок исполнения запроса может быть продлен до 60 дней с согласия должностного лица, направившего запрос.

10. Администрация Главы Республики Башкортостан обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении него проверки – в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ними, в ходе которой они должны быть проинформированы о том, какие сведения, представляемые ими в соответствии с настоящим Положением, подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня получения обращения гражданина или лица, замещающего муниципальную должность, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность.

11. По окончании проверки Администрация Главы Республики Башкортостан обязана ознакомить гражданина или лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

12. Гражданин или лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:

а) в ходе проверки;

б) по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения;

в) по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения

в письменной форме;

3) обращаться в Администрацию Главы Республики Башкортостан

с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы

по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения.

13. Пояснения, указанные в пункте 12 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

14. В случаях, установленных федеральным законом, на период проведения проверки лицо, замещающее муниципальную должность, может быть отстранено в установленном порядке от замещаемой должности.

15. Администрация Главы Республики Башкортостан представляет Главе Республики Башкортостан доклад о результатах проверки.

Доклад в отношении гражданина должен содержать информацию

о достоверности и полноте представленных им сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Доклад в отношении лица, замещающего муниципальную должность, должен содержать одно из следующих предложений:

1) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему муниципальную должность, мер юридической ответственности;

2) о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер юридической ответственности.

По решению Главы Республики Башкортостан доклад направляется

в соответствующий орган местного самоуправления.

16. При выявлении в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Глава Республики Башкортостан обращается с заявлением

о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

17. По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 16 настоящего Положения, уполномоченный орган местного самоуправления принимает одно из следующих решений:

1) о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или о применении в отношении него иного дисциплинарного взыскания;

2) об отказе в применении в отношении лица, замещающего муниципальную должность, дисциплинарного взыскания.

18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Главы Республики Башкортостан предоставляются Администрацией Главы Республики Башкортостан с одновременным уведомлением об этом гражданина или лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий

и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Республики Башкортостан, общероссийским и республиканским средствам массовой информации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии

с их компетенцией.

20. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, поступивших в Администрацию Главы Республики Башкортостан, по окончании календарного года направляются в кадровые службы соответствующих органов местного самоуправления для приобщения к личным делам.

21. Копии справок, указанных в пункте 20 настоящего Положения,

и материалы проверки хранятся в Администрации Главы Республики Башкортостан в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются

в архив.»;

11) приложение считать приложением 3 и в нем слово «Приложение» заменить словами «Приложение 3».





Статья 2

Внести в Закон Республики Башкортостан от 16 июля 2007 года № 453-з «О муниципальной службе в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2007, № 15 (261), ст. 800; 2009, № 11 (305), ст. 680, 681; № 17 (311), ст. 1100; 2010, № 6 (324), ст. 284; 2012, № 9 (375), ст. 461;

№ 15 (381), ст. 715; № 33 (399), ст. 1500; № 36 (402), ст. 1691; 2013, № 21 (423), ст. 958; 2014, № 9 (447), ст. 425; 2015, № 12 (486), ст. 562; Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2016, № 11 (521), ст. 534; № 32 (542), ст. 1358; № 36 (546),

ст. 1534; 2017, № 12 (558), ст. 402; № 17 (563), ст. 602) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 7 слова «гражданской службы» заменить словами «муниципальной службы»;

2) в статье 72:

а) часть 2 признать утратившей силу;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. При выявлении в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии со статьей 8 настоящего Закона, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»), Глава Республики Башкортостан обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту, или применении в отношении него иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»;

3) в абзаце первом части 1 статьи 73 слова «от 7 мая 2013 года

№ 79-ФЗ», «(далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»)» исключить;

4) часть 1 статьи 74 после слова «предотвращению» дополнить словами «или урегулированию»;

5) в статье 8:

а) в части 1:

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Главе Республики Башкортостан в порядке, установленном приложением 12 к настоящему Закону.»;

абзац второй считать абзацем третьим и в нем слова «указанных в абзаце первом настоящей части, муниципальные служащие, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,» заменить словами «указанных в абзаце втором настоящей части, лица, замещающие должность главы местной администрации по контракту,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с абзацем вторым части 1 настоящей статьи, осуществляется по решению Главы Республики Башкортостан в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном приложением 13

к настоящему Закону.»;

в) в абзаце первом части 4 слова «от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ» исключить;

г) часть 5 после слова «определяемом» дополнить словами «муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, и»;





6) дополнить приложением 12 следующего содержания:

«Приложение 12

к Закону Республики Башкортостан

«О муниципальной службе

в Республике Башкортостан»



Положение

о представлении гражданами, претендующими на замещение

должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими должность главы местной администрации

по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера



1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту (далее – граждане), и лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту (далее – глава местной администрации), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:

1) гражданами – при назначении на должность;

2) главами местных администраций – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Гражданин представляет при назначении на должность:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности главы местной адм