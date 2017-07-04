ХАНИЯ ФАРХИКисә, 17:51 // Информация, Йәмғиәт // Баҫып сығарырға
Многонациональная культура Башкортостана и Татарстана понесла невосполнимую утрату. 27 июля 2017 года на 58-ом году скоропостижно ушла из жизни замечательная певица, лауреат многих песенных фестивалей, наша землячка Хания Фархлисламовна Биктагирова, известная как Хания Фархи.
Х.Ф. Биктагирова родилась 30 мая 1960 года в деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирской АССР. Училась в школе соседней деревни Бадряшево. После окончания Казанского театрального училища начала свой творческий путь как актриса театра имени
К. Тинчурина, работала солисткой в ансамбле народной песни «Байрам» при Московской филармонии. Последние годы являлась художественным руководителем этого ансамбля и театра песни «Байрам».
Ханию Фархи – автора и исполнителя, сценариста и режиссера, называли настоящим соловьем народной эстрады. Ее репертуар украшали более 300 песен. Широкую популярность певице принесли «Әлдермешкә ҡайтам әле» («Вернусь ещё в Альдермеш»), «Үпкәләһәң, әйҙә, үпкәлә» (Обижаешься, так обижайся), «Онотолор тимә» («Не говори, что забудется»), «Ҡазан кистәре» («Казанские вечера»), «Ҡышҡы сейә» («Зимняя вишня») и особенно написанная самой певицей «Һағынам һине, Питрәч» («Скучаю по вам, Пестрецы»). Слушателям полюбились её дуэты с
Р. Ибрагимовым, Ф. Гафаровым, С. Фатхетдиновым, А. Галимовым.
Известная исполнительница башкирских и татарских песен никогда не забывала о своих истоках. Хания Фархи часто приезжала на свою малую родину с гастролями. При её активном участии проходил телевизионный конкурс профессиональных исполнителей башкирской песни «Башҡорт йыры». Она неоднократно выступала на республиканском народном празднике «Тыуған ауылым» («Моя родная деревня») в Татышлинском районе. На концертах Хании Фархи всегда были аншлаги, зрители очень тепло принимали свою любимицу.
За свое многолетнее творчество Х. Фархи удостоена высоких званий, профессиональных и общественных наград, в том числе титула «Золотая звезда десятилетия». Она всегда была вдохновленным, энергичным, деятельным и оптимистичным человеком. О певице с особой теплотой вспоминают не только представители музыкального искусства и преданные поклонники, но и все, кто в разные годы общался с ней.
Светлая память о Хание Фархлисламовне Биктагировой – певице с большим многогранным талантом, скромном и замечательном человеке – навсегда сохранится в наших сердцах.
Р.З. Хамитов, К.Б. Толкачев, Р.Х. Марданов, В.А. Нагорный,
С.Т. Сагитов, А.И. Шафикова, Р.К. Гараев.
Х.Ф. Биктагирова родилась 30 мая 1960 года в деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирской АССР. Училась в школе соседней деревни Бадряшево. После окончания Казанского театрального училища начала свой творческий путь как актриса театра имени
К. Тинчурина, работала солисткой в ансамбле народной песни «Байрам» при Московской филармонии. Последние годы являлась художественным руководителем этого ансамбля и театра песни «Байрам».
Ханию Фархи – автора и исполнителя, сценариста и режиссера, называли настоящим соловьем народной эстрады. Ее репертуар украшали более 300 песен. Широкую популярность певице принесли «Әлдермешкә ҡайтам әле» («Вернусь ещё в Альдермеш»), «Үпкәләһәң, әйҙә, үпкәлә» (Обижаешься, так обижайся), «Онотолор тимә» («Не говори, что забудется»), «Ҡазан кистәре» («Казанские вечера»), «Ҡышҡы сейә» («Зимняя вишня») и особенно написанная самой певицей «Һағынам һине, Питрәч» («Скучаю по вам, Пестрецы»). Слушателям полюбились её дуэты с
Р. Ибрагимовым, Ф. Гафаровым, С. Фатхетдиновым, А. Галимовым.
Известная исполнительница башкирских и татарских песен никогда не забывала о своих истоках. Хания Фархи часто приезжала на свою малую родину с гастролями. При её активном участии проходил телевизионный конкурс профессиональных исполнителей башкирской песни «Башҡорт йыры». Она неоднократно выступала на республиканском народном празднике «Тыуған ауылым» («Моя родная деревня») в Татышлинском районе. На концертах Хании Фархи всегда были аншлаги, зрители очень тепло принимали свою любимицу.
За свое многолетнее творчество Х. Фархи удостоена высоких званий, профессиональных и общественных наград, в том числе титула «Золотая звезда десятилетия». Она всегда была вдохновленным, энергичным, деятельным и оптимистичным человеком. О певице с особой теплотой вспоминают не только представители музыкального искусства и преданные поклонники, но и все, кто в разные годы общался с ней.
Светлая память о Хание Фархлисламовне Биктагировой – певице с большим многогранным талантом, скромном и замечательном человеке – навсегда сохранится в наших сердцах.
Р.З. Хамитов, К.Б. Толкачев, Р.Х. Марданов, В.А. Нагорный,
С.Т. Сагитов, А.И. Шафикова, Р.К. Гараев.