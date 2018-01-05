50 НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Прошедший год оказался богатым на события в нашей республике. Повестку в регионе определяли судебные иски «Роснефти» к АФК «Система» по поводу активов «Башнефти», кадровые изменения в исполнительной власти республики, инвестиционная и в целом экономическая деятельность, общественная дискуссия вокруг стратегии сохранения и развития башкирского языка, а также ситуативный протест.

Глава республики Рустэм Хамитов ожидаемо возглавил рейтинг самых влиятельных политиков Башкирии. Заметными стали инициативы Хамитова по привлечению инвестиций, в том числе и для реализации ряда важных инфраструктурных проектов. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме республиканские власти достигли соглашения с группой «ВТБ» о строительстве нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал». По итогам Сочинского инвестиционного форума руководство республики смогло подписать соглашения, по итогам которых в Башкирию должно быть привлечено более 80 млрд. руб. инвестиций. Были введены в строй новые производства в Уфе, Салавате и ряде других городов. Башкортостан - один из лидеров по строительству жилья и в целом по строительству.

В разгоревшихся в Башкортостане и Татарстане спорах вокруг обязательности изучения башкирского языка Хамитов довольно последовательно следовал политике федерального центра, направленной на обеспечение добровольности изучения неродных языков. Руководство Башкирии предусмотрительно воздержалось от шантажа федерального центра и попыток продавить «особые условия» по этому вопросу. При этом политический менеджмент Башкортостана планомерно демонстрировал первостепенную значимость сохранения и развития башкирского языка. С этой целью Хамитов инициировал создание институциональной инфраструктуры поддержки башкирского языка (включая систему грантовой поддержки за счет республиканского бюджета).

На втором месте рейтинга - премьер-министр республиканского правительства Р. Марданов. Во многом благодаря ему республике удалось обеспечить по итогам года существенный профицит бюджета, а также сократить на 1,5 млрд. руб. государственный долг республики. Марданова сложно назвать политиком с высоким уровнем публичности, но это не мешает ему уже несколько лет оставаться одним из наиболее влиятельных руководителей Башкирии. На 3-м месте - руководитель администрации главы республики В. Нагорный. Во многом с деятельностью возглавляемой им администрации связывается реализация внутренней политики главы республики. Высоко и влияние С. Нагорного на кадровые назначения в республике.

Год стал непростым для уфимской мэрии. Снежный коллапс в январе 2017-го, отставки ряда заместителей уфимского главы администрации и общая перезагрузка в мэрии повлияли на позиции уфимского сити-менеджера И. Ялалова. Тем не менее Ялалов по-прежнему устойчиво входит в группу с очень сильным влиянием. Замыкает первую пятерку еще один член правительства, вице-премьер Е. Гурьев, отвечающий за земельные и имущественные отношения в Башкирии.

На шестом месте рейтинга - многолетний спикер Госсобрания К. Толкачев. В 2018-м году состоятся выборы в Госсобрание республики, и влияние Толкачева на электоральную стратегию «Единой России» в Башкирии будет значительным. Далее в рейтинге - депутат Госдумы П. Качкаев (7). Вслед за ним - член Совета Федерации Лилия Гумерова (8), которая проявляет заметную активность в СМИ и пользуется значительным авторитетом в верхней палате российского парламента. На девятом месте рейтинга - вице-премьер республиканского правительства И. Тажитдинов. Высокое место депутата Госдумы Р. Марданшина (10) можно объяснить активной законотворческой работой.

Возглавляет группу политиков с высоким влиянием президент «Башнефти» А. Шишкин (11). Влияние этой вертикально-интегрированной нефтяной компании, входящей в структуры «Роснефти», на политическую и экономическую конфигурацию в регионе остается по-прежнему высоким. Значительное внимание к фигуре Шишкина можно объяснить и тем, что на протяжении всего года продолжался судебный процесс между «Роснефтью» и АФК «Система». В итоге стороны подписали мировое соглашение.

В группе политиков с сильным влиянием - члены республиканского правительства (С. Сагитов, М. Магадеев, С. Новиков), депутаты Госдумы (Р. Ишсарин, А. Изотов, З. Байгускаров, З. Рахматуллина, И. Юмашева, А. Ющенко) и республиканского Госсобрания (Э. Аиткулова, В. Пчелинцев), а также общественные активисты (О. Панчихина) и ректоры вузов (Р. Асадуллин, Р. Бахтизин). Вероятно, значительное влияние членов правительства определяется служебным статусом. Наглядно прослеживается корреляция экспертных оценок: чем выше занимаемая чиновником должность, тем сильнее его влияние, что вполне объяснимо в условиях выстроенной и работающей управленческой вертикали. Среди общественных активистов и депутатов законодательных органов власти присутствуют фигуры, активно работающие в информационном пространстве и являющиеся лидерами общественного мнения.

В группе политиков со средним влиянием - активисты ОНФ: А. Фазлыев (26), В. Брыкин (32) и Н. Крылова (48). Помимо «Единой России», в рейтинге присутствуют представители парламентских партий: КПРФ (А. Ющенко, В. Старов, Ю. Кутлугужин), ЛДПР (И. Сухарев) и «Справедливая Россия» (Г. Омаров). Показательно появление в рейтинге главы администрации Стерлитамака В. Куликова (49), деятельность которого в муниципалитете позитивно оценивается руководством региона. Замыкает топ-50 депутат Госсобрания Ф. Сайфуллин.

В 2018 г. конфигурацию элит будут определять электоральные процессы: выборы президента России (март) и выборы в Госсобрание республики (сентябрь), по итогам которых определятся контуры дальнейшей эволюции властно-управленческой вертикали Башкирии.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться в разделе "Рейтинги и рэнкинги" и на портале "Региональные комментарии".