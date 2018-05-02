Гагаринская олимпиада

Еще в 2011 году, Рустэмом Хамитов предложил реализовать программу социального туризма. Башкортостан – тогда стал первым регионом в Российской Федерации, где реализуется подобный проект. В результате с 2011 по 2017 год туристскими услугами по льготным ценам воспользовались более 30 тыс. пенсионеров, инвалидов и воспитанников детских домов. Из республиканского бюджета на эти цели выделили около 277 млн. руб.



Рустэм Хамитов в своей деятельности с самого начала продвигает идею развития внутреннего туризма. И эта системность начинает приносить результаты. В 2017 г. туристский поток в Башкортостан превысил 2 млн. чел.



Башкортостан крупный регион с солидным вкладом в российскую экономику. Заметный вклад в общую копилку вносит средний и малый бизнес который год от года укрепляет свои позиции. Чему способствуют меры поддержки принятые на республиканском уровне. . (Цифры) Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан растет.



Столица Башкортостана продолжает укреплять статус конгрессного цента России. «ОПОРА РОССИИ» XIII Съезд лидеров предлагает провести

в декабре 2018 года в г. Уфе. Предполагаемая тема – «Предпринимательство в сфере туризма – мощный потенциал развития региона».



По победителям олимпиады:



Поздравить победителей Гагаринской олимпиады, будущую инженерную элиту республики и страны приехал лично Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. И это неудивительно. По всему региону строятся кванториумы, открываются центры робототехники, проводятся олимпиады, задача создания условий для развития одаренных (талантливых, способных) детей поднят на уровень государственной.