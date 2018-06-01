Башкирское издательство «Китап» участвует в главном книжном форуме страны - «Красная площадь» в Москве

Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой — активный участник главного книжного форума страны. Стенд издательства «Китап» расположился в павильоне №17 под названием «Регионы России».«Мы сейчас находимся на главной площади столицы, на открытии фестиваля. Мы ежегодно участвуем в этом традиционном событии, где представляем свою продукцию народу всей страны. Здесь мы соседствуем с представителями Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Чечни, Саха (Якутии)», — сообщил агентству «Башинформ» директор издательства Ильгам Яндавлетов.Руководитель издательства отметил, что москвичи активно интересуются продукцией Башкирского издательства, покупают книги на русском и башкирском, а также татарском языках.«Особенно читателей привлекают издания, посвященные башкирскому искусству, культуре, истории, этнографии, известным личностям республики. С удовольствием покупают книги про северных амуров — участников Отечественной войны 1812 года, — сказал Ильгам Яндавлетов. — Очень востребована детская литература, которую мы обычно издаем параллельно на нескольких языках — башкирском, русском, английском. Это большая помощь тем семьям, которые желают обучать детей на родном языке».Фестиваль «Красная площадь» проходит в центре Москвы c 31 мая по 3 июня. Книги занимают пространство от Собора Василия Блаженного до Исторического музея. Фестиваль приурочен ко дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. Акцент на фестивале сделан на юбилеи писателей, которые отмечаются в 2018 году: 150 лет со дня рождения Максима Горького, 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева и 100 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына.Программа фестиваля по сравнению с прошлым годом заметно расширилась: в рамках фестиваля пройдет почти 500 мероприятий. Все гости смогут найти на фестивале книги по вкусу: от подарочных книг и антикварных редкостей, до массовых современных изданий всех жанров и книг на электронных носителях.Вход на «Красную площадь» — свободный.