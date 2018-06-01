В Уфе открылось почтовое отделение нового формата Бөгөн, 15:39 // Информация // Баҫып сығарырға

В почтовом отделении нового формата клиенты смогут получать банковские услуги и пить кофе.



Почтовое отделение 450098 расположено в Уфе на ул. Российской, 108. Отделение выполнено в новом дизайне и оснащено самым современным оборудованием.



В клиентском зале действует электронная очередь, размещены удобные кресла, столы для заполнения бланков и просмотра содержимого корреспонденции. К услугам посетителей банкомат и автомат по продаже кофе.







Площадь клиентского зала нового отделения составляет почти 100 кв. м. Персонал прошел дополнительное обучение по предоставлению современных почтовых услуг. Отделение оснащено полным комплексом средств доступности для маломобильных посетителей.







В операционном зале размещено четыре клиентские окна, выделена отдельная зона для реализации периодической печати, открыток, филателии, Ещё одно окно обслуживают клиентов «Почта Банка».