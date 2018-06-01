В Башкортостане проголосовали почти 177 тысяч избирателей

Всего в республике зарегистрированы 582 участника предварительного голосования. Из них жители Башкортостана определяют достойных претендентов, которые станут кандидатами от «Единой России» на осенних выборах в Госсобрание РБ.Как сообщало агентство «Башинформ», сегодня в республике в 8 часов утра открылось 662 счетных участка предварительного голосования «Единой России». Проголосовать может любой гражданин по месту жительства, при себе необходимо иметь паспорт. Участки будут работать до 20 часов.Голосование рейтинговое, каждый пришедший на счетный участок может отдать голоса нескольким кандидатам. Найти свой участок можно на сайте предварительного голосования.