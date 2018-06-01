В Башкортостане проголосовали почти 177 тысяч избирателей

В Башкортостане проголосовали почти 177 тысяч избирателейКисә, 15:47 // Информация // Баҫып сығарырға
В Башкортостане по состоянию на 12 часов в процедуре предварительного голосования приняли участие 5,77 процента избирателей. Явка составила 176 677 человек, сообщили в пресс-службе Башкортостанского регионального отделения ВПП «Единая Россия».
Всего в республике зарегистрированы 582 участника предварительного голосования. Из них жители Башкортостана определяют достойных претендентов, которые станут кандидатами от «Единой России» на осенних выборах в Госсобрание РБ.
Как сообщало агентство «Башинформ», сегодня в республике в 8 часов утра открылось 662 счетных участка предварительного голосования «Единой России». Проголосовать может любой гражданин по месту жительства, при себе необходимо иметь паспорт. Участки будут работать до 20 часов.
Голосование рейтинговое, каждый пришедший на счетный участок может отдать голоса нескольким кандидатам. Найти свой участок можно на сайте предварительного голосования.
Всего в республике зарегистрированы 582 участника предварительного голосования. Из них жители Башкортостана определяют достойных претендентов, которые станут кандидатами от «Единой России» на осенних выборах в Госсобрание РБ.
Как сообщало агентство «Башинформ», сегодня в республике в 8 часов утра открылось 662 счетных участка предварительного голосования «Единой России». Проголосовать может любой гражданин по месту жительства, при себе необходимо иметь паспорт. Участки будут работать до 20 часов.
Голосование рейтинговое, каждый пришедший на счетный участок может отдать голоса нескольким кандидатам. Найти свой участок можно на сайте предварительного голосования.