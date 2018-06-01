Евгений Маврин назначен Руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан

Другим Указом Главы Республики Башкортостан Владимир Нагорный освобождён от должности Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан.Маврин Евгений Викторович родился 24 сентября 1964 года в Уфе. В 1986 году окончил Башкирский государственный университет, в 2003 году – Московский институт экономики, статистики и информатики.Трудовую деятельность начал в 1986 году освобождённым секретарём Комитета ВЛКСМ Башкирского государственного университета.В 1991–1994 годах – ответственный организатор по работе со студенческой молодёжью, секретарь – руководитель аппарата комиссии по работе с учащейся молодёжью и пионерами, заведующий Рескома СДМБ (Башкирского обкома ВЛКСМ), председатель Союза студентов Башкирии.В 1994–1996 годах – заместитель директора по воспитательной работе Уфимского финансово-экономического колледжа.В 1996–2007 годах – начальник отдела организации обучения, начальник отдела бизнес-администрирования, начальник Управления бизнес-администрирования, директор Административного департамента, исполнительный директор ОАО Банк «Уралсиб» (РИКБ «Башкредитбанк»).В 2007–2010 годах – генеральный директор ООО «ОЗНА-Менеджмент».В 2010–2012 годах – заместитель министра, первый заместитель министра, министр экономического развития Республики Башкортостан.В 2012–2015 годах – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.В 2015 году – помощник Главы Республики Башкортостан.В 2016–2018 годах – директор Автономной некоммерческой организации «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа».С мая 2018 года – заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан.Заслуженный экономист Республики Башкортостан.