В Башкортостане на поддержку кооперативов направят более 300 млн рублей Кисә, 16:57 // Информация, Сәйәсәт // Баҫып сығарырға

В республике продолжается поддержка кооперативов и других малых форм хозяйствования в АПК. Господдержка их развития на сегодняшних день превышает 700 млн рублей. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил в ходе круглого стола, посвящённого производству и реализации сельхозпродукции. Мероприятие прошло в рамках семинара-совещания «День поля – 2018».

Руководитель региона отметил, что за последние два года количество кооперативов в республике выросло в три раза. В 2018 году из республиканского бюджета на реализацию доходогенерирующих проектов граждан по созданию кооперативов будет выделено более 300 млн рублей.

– Нам надо вовлечь людей в экономическую деятельность. Без этого мы вперёд не двинемся. И кооперативы могут быть самыми разными: растениеводческими, сбытовыми, финансово-кредитными, информационными и любыми другими. Главное, чтобы люди объединились по три-десять-пятьдесят человек и совместную работу выполняли, работали на себя и зарабатывали деньги, – сказал Рустэм Хамитов.