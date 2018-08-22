Өфөлә, двигателендә янғын сығыу сәбәпле, самолет ергә төшөргә мәжбүр булды Бөгөн, 11:32 // Информация

В распоряжении «Вестей» оказались видеокадры с места ЧП в уфимском аэропорту, где сегодня утром совершил экстренную посадку самолет Уфа-Сочи.

Напомним, 22 августа, из-за возгорания левого двигателя аварийную посадку в аэропорту Уфы совершил пассажирский самолет с 202 пассажирами на борту. Инцидент произошел около 5 утра по уфимскому времени, воздушное судно вылетело в Сочи, но вынуждено было вернутся. Все пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас с пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи. По данным «Вестей», воздушное судно принадлежит авиакомпании Ред Вингс.

— Сейчас воздушное судно отстранено от полетов, проводится расследование. Авиакомпанией принимаются меры по отправке пассажиров в пункт назначения. Аэропорт «Уфа» открыт для полётов, рейсы выполняются согласно центрального расписания, — прокомментировали в пресс-службе аэропорта Уфы.