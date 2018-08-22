Өфө ҡалаһының үҙәгендә туҡталҡа хаҡы сәғәтенә 50 һум буласаҡ Бөгөн, 11:34 // Информация

Платные парковки в Уфе приведут к росту популярности общественного транспорта.

Об этом сегодня в эфире программы «Вести. Интервью» на телеканале «Россия-24. Башкортостан» заявила представитель компании-инициатора по созданию в городе платного парковочного пространства Лилия Клюковская.

Она также отметила, что меры позволят разгрузить дороги и, как следствие, снизить количество ДТП. Что касается стоимости, то за час парковки уфимцам придется заплатить примерно 50 рублей.