На ПМЭФ-2018 Башкортостаном заключены соглашения на 30 млрд рублей

В частности, были подписаны соглашения о расширении сотрудничества республики с ПАО НК «Роснефть», ПАО «КАМАЗ» и Агентством стратегических инициатив.Кроме того, Правительством республики подписаны документы по инвестиционным намерениям. В их числе – соглашения с ООО «Башмилк Агро», ООО «Олеокемикс», ООО «Фермерская мясопромышленная компания» и ООО «САВА-Агро-Усень» по реализации проектов в сфере АПК, с Уральской компанией индустриального строительства по созданию завода ЖБИ в Уфе, с ООО «Юнистрой» по организации цеха розлива и производства косметических и текстильно-вспомогательных веществ в Благовещенске, с корпорацией «ТехноНИКОЛЬ» по разработке карьера строительного камня.Корпорация развития РБ заключила соглашения о сотрудничестве с компаниями SALIZ Red Fox и Группой ПОЛИПЛАСТИК.На полях форума состоялись переговоры с руководством Торгово-промышленной палаты России, Агентства по технологическому развитию, Аналитического центра при Правительстве России, Ассоциации инновационных регионов России, концерна «Алмаз – Антей», группы компаний «Русагро», пивоваренных компаний Heineken и AB InBev Efes, а также с заместителем Председателя Внешэкономбанка, руководителем программы «Комплексное развитие моногородов» Ириной Макиевой и генеральным директором Фонда развития моногородов Ильей Кривоговым.– На площадке этого форума было достаточно много встреч. Тематика самая разная – инфраструктура, научно-техническое сотрудничество, технологическое развитие наших предприятий, новые проекты в этой части, вопросы развития агропромышленного комплекса и многое другое, – рассказал Рустэм Хамитов. – Мы видим неподдельный интерес к нам, желание инвесторов и производственников работать с нами. Надеюсь, что из сегодняшних встреч мы извлечём достаточно много пользы для республики. А это значит, что придут новые инвесторы, будут строиться новые объекты. Процесс нескорый, но именно на подобных форумах закладывается фундамент таких отношений.