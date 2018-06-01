Рустэм Хамитов принял участие в предварительном голосовании

Руководитель региона проголосовал на территориальном счётном участке, расположенном в Государственном концертном зале «Башкортостан». От отметил, что праймериз – это прежде всего оценка тех, кто будет участвовать уже в самих выборах в сентябре.– Я лично проголосовал за молодых. В том числе там были и студентки, и ребята-аспиранты, и «Молодая Гвардия». Это говорит о том, что достаточно много у нас подрастающей молодёжи, которая хотела бы в том числе заниматься политикой, по-своему, на свой вкус вести дела и, как зачастую молодость говорит, бороться за справедливость. Это благородный порыв, и я считаю, что так и должно быть. В молодости всегда хочется сделать многое, – сказал Рустэм Хамитов. – Ожидаю, что из этих молодых ребят и девчат со временем вырастут настоящие крупные, серьёзные политики. А сейчас они набираются опыта.Предварительное голосование – конкурентная, открытая процедура отбора кандидатов от партии для последующего выдвижения их кандидатами в депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ. Проголосовать на своём территориальном участке может любой гражданин республики, обладающий избирательным правом. Поскольку голосование рейтинговое, проголосовать можно за любое количество кандидатов, включённых в список.В Башкортостане были сформированы 662 счётных участка, из них 77 – в Уфе. Участки будут работать до 20:00. В предварительном голосовании по республике участвуют 584 человека.