Рустэм Хамитов выступил на Международном экологическом форуме (ВИДЕО)

Программа форума, который продлится до 8 июня, включает в себя порядка 16 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии и круглые столы с участием ведущих специалистов по экологии из разных регионов страны. Кроме того, в рамках форума пройдут детский фестиваль «Береги свою планету», фотовыставка «Заповедная Башкирия», благотворительная акция «Окно в мир», открытие экспозиции «Благо Дарящие» – четвёртой главы фотопроекта «100 женщин республики: сила и нежность», мастер-классы, лекции и семинары для населения.На пленарном заседании «Наилучшие доступные технологии: экология или экономика» были рассмотрены вопросы экологической политики промышленных предприятий, экономические стимулы развития «зелёной экономики», инновационные проекты в области переработки отходов.Глава республики также ознакомился с экспозицией III специализированной выставки «Экология. Технологии. Жизнь», пообщался с участниками мастер-классов. В частности, на стенде Республиканского детского эколого-биологического центра представлена юношеская экологическая газета «Экорост». Она выпускается участниками «Школы экономической журналистики». «Экорост» – преемник детской экологической газеты «Подрост», инициативу создания которой в 1990-е годы поддержал Рустэм Хамитов, когда работал министром по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности РБ. Руководитель региона поздравил издание с приближающимся 20-летием и пожелал успехов юным журналистам.Стенограмма выступления Рустэма Хамитова:Добрый день, дорогие друзья! Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫтар!Безусловно, я очень рад тому, что имею возможность выступить сегодня перед вами, поприветствовать участников форума, гостей нашей республики, города. Конечно же, сразу хочу пожелать наилучших и наибольших успехов в работе форума, чтобы экологическая повестка была рассмотрена во всём её многообразии.Заранее хочу извиниться: очень плотный график, и после своего выступления я вынужден буду уехать. Но я не мог не прийти сегодня к вам – экологам, людям, которые занимаются вопросами охраны окружающей среды, модернизацией технологических процессов, улучшением экологического состояния в стране.Сегодняшний форум называется «Наилучшие доступные технологии: экология или экономика». Такую вывеску он имеет. Есть определённая провокация: экономика или экология. В моём понимании, конечно же, вместо слова «или» должен стоять союз «и»: экология и экономика, экономика и экология. Конечно же, это две крупные, важные составляющие нашей с вами жизни. Без экономики мы, вообще говоря, не сможем развиваться. Без правильного обустройства вопросов охраны окружающей среды мы просто-напросто не сможем жить.В нашей республике никакого противопоставления этих терминов нет. Мы – имею в виду, государственная власть, промышленные предприятия, бизнес, наука – ищем все пути для того, чтобы построить качественно новый экологический, безопасный базис «зелёной экономики». Это очень сложный путь, непростой, порой конфликтный, иногда драматичный. Но всё равно мы по нему идём.Конечно, не все проблемы можно решить разом. Столкновение экономического и экологического подходов зачастую неизбежно. Но наш Президент Владимир Владимирович Путин во всех подобных случаях, например, во время строительства олимпийских объектов в Сочи, всегда чётко давал понять, что при определении приоритетности критериев «деньги или экология» выбор однозначно должен быть сделан в пользу охраны окружающей среды.Вы помните знаменитую историю с переносом трубопроводов, которые должны были пройти по берегу Байкала. По поручению Президента страны они прошли другим коридором, значительно севернее, в нескольких сотнях километров от Байкала. Тем самым был минимизирован и ликвидирован риск загрязнения Байкала в случае аварии на этих нефтепроводах.Башкортостан в своей инвестиционной, экономической политике исходит именно из этого принципа. Ещё раз повторяю: и экономика, и охрана окружающей среды. Но когда речь идёт о жизни людей, конечно же, мы выбираем экологический принцип.Ответственно заявляю, что мы в Республике Башкортостан не допускаем появления экологически вредных производств, либо создания действующими предприятиями открытых угроз окружающей среде и здоровью граждан. Это наша твёрдая и принципиальная позиция, от которой мы, вообще говоря, не отступаем.Понятно, что республика находится в зоне определённого экологического риска. Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия, химия, газовая химия. Это всё очень сложное, тяжёлое производство с достаточно большим количеством выбросов в атмосферу и сбросов в наши водные объекты. В то же время политика последних 10-15 лет показывает, что эти крупные и крупнейшие предприятия выбрали путь экологического развития, экологической стабильности.Уже несколько лет идёт модернизация крупнейшего предприятия в Салавате – «Газпром нефтехим Салават». На неё направлено более 100 млрд рублей инвестиций. В результате мы имеем снижение давления на окружающую среду этим химическим промышленным гигантом.Недавно мы запустили производство кумола на «Уфаоргсинтезе». То же самое – в разы снижено давление на атмосферный воздух. Это современное, интересное, хорошее предприятие.«Башнефть». Застарелая проблема очистных сооружений. Справились. В прошлом году запустили суперсовременный комплекс. И дело даже не в его стоимости – 12 млрд рублей, а в том, что эти очистные сооружения обеспечивают надёжную защиту нашим водным объектам.Могу сказать, что и городские очистные сооружения в Уфе тоже работают уже по современным технологиям. И в этом смысле ситуация на нашей главной водной артерии меняется в лучшую сторону.Люди старшего поколения помнят 1960-е годы, когда наша река Белая была сплошь покрыта пеной и нефтяными сбросами. Прямо по реке плыли, извините, ошмётки нефти. Купаться, в воду заходить было невозможно. Это было ещё 30-40 лет тому назад. Сегодня ситуация совершенно другая. Мы понимаем, что альтернативы такому развитию экономики нет.Недавно тоже была запущена в эксплуатацию Затонская ТЭЦ. Суперсовременные газотурбинные установки. Минимум выбросов в атмосферу. Всё это – реалии сегодняшнего дня.Башкортостан широко известен не только благодаря нефтегазовой, химической, горнодобывающей и машиностроительной отраслям, но, безусловно, и уникальной природе. Площадь особо охраняемых природных территорий у нас составляет почти 1 млн га. Площадь республики 14 млн га. То есть семь процентов территории республики – особо охраняемые.В республике расположены 164 памятника природы. И мы успешно справляемся с задачей по сохранению и защите этих объектов, несмотря на достаточно сильную, как я уже сказал, техногенную нагрузку.В новом, этого года «майском» указе Президента России большое внимание уделено вопросам охраны окружающей среды. Особый упор сегодня будет сделан на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, развитие системы экологического регулирования.Главное в этой истории то, что всё это будет основано на использовании наилучших доступных технологий. Эту тему вы будете подробно рассматривать, возможно, спорить, обсуждать, отстаивать свою точку зрения. Безусловно, сегодня мы обязаны использовать наилучшие доступные технологии на всех наших предприятиях и стройках.В последнее время мы детально присматриваемся к нашим производствам. Действительно ли используются наилучшие доступные технологии? Действительно ли все наши предприятия модернизируются? Правильно ли они действуют, исходя из этих посылов, принципов? В основном да. В основном менеджмент, да и собственники крупных и крупнейших предприятий уже понимают, что назад пути нет, возврата к экологически грязным временам не будет. Надо модернизировать, строить новые производства.В последнее время достаточно широко звучит тема содового производства. Мы – имею в виду Правительство Республики Башкортостан – по поручению Правительства Российской Федерации сейчас рассматриваем вопрос строительства нового содового предприятия. Дело в том, что сегодня существуют технологии, которые позволяют резко снизить требования к качеству известняка, который используется в производстве кальцинированной соды.Хочу просто напомнить тем, кто, может быть, забыл или не знает, что известняк нужен для получения углекислого газа (CO2), и сам он в состав кальцинированной соды не входит. Сегодняшние технологии позволяют снизить требования к качеству известняка до приемлемых уровней, до параметров, которые позволяют использовать значительные объёмы, скажем так, среднего по качеству известняка для производства кальцинированной соды.Сегодня Республика Башкортостан набирает материалы, изучает эту ситуацию и будет выходить в Правительство Российской Федерации с просьбой поддержать строительство нового содового предприятия, оснащённого по самым современным стандартам, экологического безопасного, чистого и работающего по наилучшим доступным технологиям. Этот путь – наилучшие доступные технологии – вообще говоря, единственный для всех крупных, средних промышленных производств и т.д.В майском Указе Президент также ставит задачу снизить до 2024 года объём выбросов в атмосферу в крупных городах с развитой промышленностью. И цифра обозначена – на 20 процентов. К счастью, Уфа и другие наши промышленные города не входят в перечень наиболее загрязнённых городов страны. Считаю, что это результат той политики, которую мы проводим в последние годы в сотрудничестве с крупными промышленниками и экологами. Работа в этом направлении будет продолжаться и дальше.Большое внимание уделяется экологическому оздоровлению водных объектов, сохранению биологического разнообразия, в том числе путём создания новых особо охраняемых природных территорий.Башкортостан первым из российских регионов представил в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже заявку на создание геологического парка «Янган-Тау». Рассчитываем, что этот объект в ближайшее время войдёт в список геопарков глобальной сети этой международной организации.Близится к завершению организация нового природного парка республиканского значения «Зилим». Проект уже прошёл государственную экологическую экспертизу. Подготовленные документы с обоснованием создания ещё 15 памятников природы согласованы в федеральном Министерстве природных ресурсов и экологии.Значимых успехов республика достигла в прошлом году, в Год охраны окружающей среды, Год экологии. Не буду перечислять объекты, которые были введены. О некоторых, в том числе об очистных сооружениях «Башнефти», я уже сказал. И другие промышленные предприятия уже совершенно по-другому начали подходить к вопросам очистки своих стоков.Например, «Газпром нефтехим Салават» к 2020 году должен ввести новый комплекс очистных сооружений. Стоимость превышает 10 млрд рублей. После запуска этой технологии, этого комплекса, конечно же, качество воды в реке Белая будет намного лучше.Учалинский ГОК разворачивается в нужную, правильную сторону.Только что мы обсуждали, говорили: Благовещенский арматурный завод по-другому выстраивает свою природоохранную политику. Сменили управляющего в результате его дисквалификации. Сегодня пришёл работать местный, крепкий, патриотически настроенный человек. Ситуация на этом предприятии изменилась. И не надо никаких чудес и волшебства для того, чтобы изменить ситуацию. Просто надо ответственно и правильно работать.Белорецкий металлургический комбинат тоже многократно выходил на нас с просьбой сохранить те объёмы сбросов, которые были в предшествующие годы. Спасибо и Росприроднадзору, и нашему министерству, настояли на своём, заставили. Сегодня предприятие в разы улучшило экологическую ситуацию. Можно? Можно. И экономика этого предприятия тоже, кстати говоря, на хорошем уровне.Уважаемые коллеги!Сегодня важные изменения происходят в регламентации обращения с бытовыми отходами. До 1 января 2019 года все регионы должны перейти на новую систему в этой сфере. Понятно, что у нас в республике проводится соответствующая работа по всем этим направлениям. Определены региональные операторы. Мы сейчас вступаем в фазу утверждения инвестиционных программ, тарифов, согласования договорной работы. Из 49 построенных за счёт бюджетных средств полигонов 35 вошли в государственный реестр.Ещё в теперь уже далёком 1993 году, 25 лет назад ваш покорный слуга начинал программу по строительству полигонов в наших муниципалитетах и городах. Было сформировано специальное предприятие. Строились цивилизованные по тем временам полигоны. Понятно, со скидкой надо подходить: 1990-е годы, денег нет, ничего нет.Но мы уже тогда понимали, что надо правильно обращаться с коммунальными отходами, начали эту работу. И сегодня в Республике Башкортостан, вообще говоря, нет какой-либо сверхпроблемы по вопросам, связанным с переработкой твёрдых коммунальных отходов. Локальные сложности есть, никто этого не отрицает. Есть они в наших больших городах. Но в то же время мы понимаем, что глобально на сегодняшний день проблема переработки твёрдых коммунальных отходов решена.Да, ещё много недисциплинированности у наших граждан. Да, ещё много мусора на обочинах леса, там, где располагаются дачные посёлки. Да, ещё мешки с мусором летят из окон автомобилей. Мы всё это видим, понимаем. Но это уже другая задача. Это культура нашего общества. И в этом смысле мы тоже видим, что есть серьезные и важные подвижки. Наши люди, граждане, жители нашей республики ценят чистоту и повсеместно работают в этой части.В сфере обращения с коммунальными отходами у нас сегодня работают около 200 предпринимателей. Это тоже хорошие цифры. Разработана вся необходимая нормативная правовая база для реализации инвестиционных проектов. На средства предпринимателей построено 10 мусоросортировочных комплексов. Причём среди них есть самые современные, стоимостью в сотни миллионов рублей.Это говорит о том, что бизнесу это направление становится интересным. Рассчитываем, что сюда, в этот сектор будут приходить новые инвесторы, а объёмы сбора, утилизации и переработки отходов станут поступательно расти.В Стратегии развития республики до 2030 года одним из приоритетов определено внедрение принципов «зелёной экономики». Я уже говорил об этом. Внедрение новых технологий и материалов в промышленности, строительстве, безусловно, позволит минимизировать воздействие на окружающую среду.В последние годы в республике нарабатывается и этот опыт в части строительства настоящей «зелёной экономики». Вы знаете, что за последние несколько лет мы ввели в эксплуатацию солнечные электростанции. Суммарная мощность этих станций, по памяти говорю, уже приближается к 30-35 МВт. А наша задача, вообще говоря, выйти на мощность порядка 100 МВт. Это уже приличные объёмы выработанной электроэнергии.У нас начали строиться энергоэффективные дома. Вы знаете, что рядом с Уфой сейчас, в эту минуту строится энергоэффективный посёлок. В этом посёлке дома будут обогреваться теплом земли. К дому будут подходить только электроэнергия и вода. Всё остальное «умный» дом будет производить сам, в том числе очистку стоков этого дома. Не было этого никогда, сейчас – есть. Это реально существует. Можно поехать, посмотреть, потрогать. Если есть деньги, купить дом в этом экологическом «зелёном» посёлке. Пожалуйста! Я вас приглашаю. Этим самым вы тоже сделаете очень хороший вклад в популяризацию энергоэффективных домов. Энергоэффективные здания, защита от утечек тепла, избыточного потребления электроэнергии – сегодня всё это тоже начинает работать.Транспорт переходит на альтернативные виды топлива. Республика Башкортостан – № 1 по газификации транспорта в Российской Федерации. Я уже говорил о том, что у нас действует 14 газовых заправок, и до 2020 года мы должны построить ещё шесть. А это немаленькие и недешёвые сооружения, достаточно сложные в техническом плане. «Газпром» вместе с республикой ведёт эту программу, и сегодня всё больше машин уже «бегают» на газовом топливе, а выбросы этих автомобилей минимальны по сравнению с двигателями внутреннего сгорания.Тема автомобилизация населения. О ней мы тоже всегда умалчиваем, деликатно отодвигаем эту тему. А реально сегодня в Уфе главный загрязнитель атмосферного воздуха – автомобиль.Если вы поедете в Европу, вы не увидите такого количества мощных, огромных джипов, которые рассекают, в частности, пространство нашей республики. Там автомобили небольшие, маленькие, малолитражные, даже микролитражные, рассчитанные на небольшую семью, на одного-двух человек. И наши автомобили – огромные, могучие, по 200-500 лошадиных сил. Понятно, сколько выбросов в атмосферу они производят.Я благодарен экологической общественности, которая, несмотря ни на что, активно работает, видит и ставит перед собой действительно благородные цели, не боится порой вступать в сложные схватки, иногда и в конфликты. Я не призываю к этому, но хочу подчеркнуть, что характер у экологического движения есть, и люди, которые сегодня занимаются экологической темой, проблематикой, безусловно, заслуживают одобрения.Понятно, что бывают и перехлёсты. Это не страшно. Страшно равнодушие, страшна безынициативность и, знаете, такое отношение, когда всё, извините, абсолютно до лампочки. Вот это страшно. А когда есть инициатива, напор, когда есть разумные предъявляемые требования к охране окружающей среды, конечно, считаю, что это абсолютно нормально с точки зрения развития нашего общества.С начала года силами образовательных учреждений, муниципалитетов, администраций районов, общественных организаций – у меня есть цифра – проведено более 6 тысяч экологических мероприятий. Большинство из них – не для галочки. Эти мероприятия подразумевают очистку территорий, сбор мусора, обучение людей, вовлечение их в экологическую деятельность, экологическое просвещение, наращивание экологической культуры – то, что нам сегодня обязательно нужно и важно.Завершая своё выступление, хотел бы сегодня ещё раз поблагодарить нашего ведущего Рашида Айдыновича Исмаилова. Хочу сказать, что недавно первым экологическим послом России по линии Российского экологического общества, председателем которого является Рашид Айдынович, стала уроженка Уфы – известная спортсменка, чемпионка мира и Европы по дзюдо и сумо Олеся Коваленко. Она будет развивать «зелёную» дипломатию нашей страны с Японией. Япония, как мы знаем, продвинута и хороша с точки зрения использования современных экологических технологий. Конечно же, мы думаем, что Олеся как наша землячка поможет в том числе и нам установить контакты с предприятиями и организациями Страны Восходящего Солнца.Благодарю Вас, уважаемый Рашид Айдынович, за поддержку кандидатуры нашей землячки. Конечно же, мы готовы к проведению совместных проектов с Российским экологическим обществом.Уважаемые друзья!Мы рады, что башкирский экологический форум становится всё более известной экспертной площадкой и каждый год собирает в Уфе учёных, специалистов, представителей власти, предпринимателей. Также растёт число участников экспозиции специализированной выставки. Это говорит о том, что профессиональное общение востребовано. Мы нужны друг другу, мы не можем работать друг без друга.Власть, общественники, наука – это всё единое целое с точки зрения продвижения экологических приоритетов. Власть точно так же заинтересована в стабильной экологической ситуации, как и рядовой житель нашей страны или нашей республики. В этом смысле нет никакой пропасти, никакого разрыва между властными структурами и обществом. Мы все за охрану окружающей среды, за благоприятную экологическую ситуацию, за то, чтобы у нас качество жизни было высоким. Экологические вопросы играют в этом важнейшую роль.Благодарю вас за внимание, желаю вам всего самого доброго, успехов, здоровья и новых экологических прорывов!Спасибо большое! Рәхмәт!