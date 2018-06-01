Рустэм Хамитов поздравил социальных работников республики с профессиональным праздником

Стенограмма выступления Рустэма Хамитова:Ҡәҙерле дуҫтар! Дорогие друзья!Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём социального работника, а также со знаменательной датой – 100-летием государственной системы социальной защиты России.Созданный весной 1918 года Народный комиссариат социального обеспечения заложил основы политики советского государства, главная цель которой – достойная жизнь каждого гражданина. В последующие десятилетия формировалась комплексная система защиты прав граждан в сфере труда, отдыха, обучения, укрепления здоровья, пенсионного и социального обеспечения.В наши дни социальная служба республики сохранила лучшие традиции и продолжает активно совершенствоваться. Сегодня действует отлаженный механизм оказания социально-бытовой, психолого-педагогической, реабилитационной помощи пенсионерам, инвалидам, молодёжи, безработным, беженцам. С прошлого года в число её основных направлений также входит координация семейной политики.Ежегодно к вам обращаются около 1 млн граждан. Порядка 300 тысяч находятся под постоянным вниманием государства, треть из них – пожилые и инвалиды.Никто в своей жизни не застрахован от разных трудностей – болезней, инвалидности, безработицы, бедности, сиротства, одиночества и т.д. Тяжелые ситуации сложно преодолеть самостоятельно. Вы помогаете больным и неимущим, способствуете социальной интеграции инвалидов, продлению активного долголетия пожилых. Сегодня особый акцент делается на профилактике кризисных состояний, социальном сопровождении попавших в них граждан, возвращении их к активной жизни, обучении новым профессиям. Вы даёте им возможность вновь почувствовать себя востребованными, успешными. Всё это очень важно, и социальная реабилитация здесь не уступает по значимости медицинской.Конечно, в эти праздничные дни прежде всего хотел бы поздравить ветеранов службы, пожелать им всего самого хорошего и главное – здоровья. Хочу поздравить также надежных партнёров министерства – работников отделений Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Главного бюро медико-социальной экспертизы, Государственной инспекции труда. Вместе с вами они активно участвуют в проведении эффективной социальной политики.Президент России Владимир Владимирович Путин на Петербургском международном экономическом форуме, который завершил свою работу буквально 10 дней назад, в числе четырёх принципов развития страны назвал государственную политику, выстроенную вокруг человека, его благополучия, интересов и запросов. По мнению главы государства, «только та страна может быть сильной и успешной, где люди могут в полной мере реализовать все свои способности».Социальная стабильность в обществе является во многом, дорогие друзья, результатом вашего коллективного напряжённого труда. Большое вам спасибо за ваш самоотверженный и кропотливый труд.Уважаемые коллеги!Отмечу позитивные перемены в отрасли, которые произошли за последние годы.Вовлечение негосударственного сектора в сферу оказания социальных услуг создало условия для развития здесь конкуренции и привлечения инвестиций. Современная система семьи, труда, занятости, социальной защиты населения республики, в которой работают более 11 тысяч человек, объединяет 52 государственных учреждения и 128 негосударственных организаций.Они предоставляют широкий спектр услуг, в том числе, не входящих в гарантированный перечень – бытового обслуживания, парикмахера на дому, медицинского массажа, проката средств реабилитации, служб сиделок и т.д. В результате создания конкурентной среды, а также независимой оценки деятельности всех учреждений социальной сферы, повысилось качество оказываемых услуг.В течение двух последних лет в республике ликвидирована очерёдность в учреждения социального обслуживания, сохранявшаяся на протяжении 10 лет. Этот один из лучших показателей в стране. Республика первой заключила концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата стационарного социального обслуживания для пожилых и инвалидов в деревне Ирсаево Мишкинского района. Надо открывать такие учреждения и в других муниципалитетах.В прошлом году на укрепление материально-технической базы учреждений соцзащиты, в том числе обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищённости, направлена самая большая за все предыдущие годы сумма – 133 млн рублей.Многое сделано в части создания достойных условий жизни для людей старшего поколения. С прошлого года появилось 67 приёмных семей, в которых проживают 70 пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе.Началась реализация пилотного проекта по сопровождению граждан, проживающих в домах-интернатах и психоневрологических интернатах. Необходимо и дальше работать в этом направлении.В последнее время внедрены новые формы облуживания населения – социальные поликлиники, столовые, такси, мобильные бригады, обучение в «школе ухода» и другие. В прошлом году такими услугами воспользовались уже более 53 тысяч человек.Надо отметить активность некоммерческих организаций, которые запускают десятки социальных проектов. Если в прошлом году 12 НКО республики стали победителями первого конкурса президентских грантов на общую сумму 14 млн рублей, то по итогам первого конкурса в этом году уже 31 некоммерческая организация привлекла на реализацию социально значимых проектов более 32 млн рублей. Причем 10 млн рублей из них получили НКО из малых городов и районов. Это говорит о росте компетенций в этой части на местах.Серьёзные перемены происходят в службе занятости населения, куда ежегодно обращаются около 100 тысяч человек. Башкортостан определён Рострудом пилотным регионом по выработке эффективных методик трудоустройства инвалидов.Республика также выступает пилотным регионом в части выполнения федеральной программы по повышению производительности труда и поддержке занятости. В этом году на её финансирование будет направлено около 190 млн рублей.Всем хорошо известно (и это тоже наше достижение), что в прошлом году в составе министерства создано управление семейной политики. Во всех районах и городах республики появились службы семьи. Можно подвести некоторые предварительные итоги работы.Сформированы социальные паспорта территорий для подготовки дорожных карт по выправлению демографической ситуации. Организовано просвещение родителей в вопросах воспитания и психологии семейных отношений. Действует бесплатная телефонная служба психологической поддержки родителей. Создан Семейный портал Башкортостана, запущена серия вебинаров для родителей. Востребованы «Семейные выходные», ежемесячно проводимые центрами «Семья».Понятно, что это только первые шаги, самое начало работы. Впереди у нас ещё много чего нужно делать. Ожидают нас, безусловно, и определённые трудности. Но мы встали на правильный путь.Взаимодействие со всеми семьями, не только так называемой «группы риска» – задача не только вашего министерства, но и всех служб и организаций, которые имеют отношение к демографической и семейной политике. Об этом я говорил две недели назад на II Республиканском родительском форуме. Пока, кроме Министерства семьи, труда и социальной защиты населения, другие ведомства особой активности не проявляют. Это очень плохо. Вам одним тяжело будет справиться с этим грузом вопросов. Почему другие министерства уходят от этой темы? Чем они заняты? Они считают вопросы семьи второстепенными? Это совершенно неправильно. Мы обязательно соберёмся, обсудим эту ситуацию, и мной будут даны соответствующие поручения другим министрам и Правительству в целом.Конечно же, несколько специалистов службы семьи в городе или районе кардинально изменить ситуацию не смогут. Муниципалитеты, поселковые, местные советы, министерства, ведомства – все должны включиться в эту работу. Пока, к сожалению, мы этого не видим.Необходимо в целом менять подходы к реализации семейной политики с учётом новых реалий. Прошу Правительство оперативно внести предложения по организации взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в этой сфере.Приоритетом должно стать дальнейшее развитие службы семьи. Нам нужно рассмотреть ещё достаточно много вопросов, в том числе финансовых. Например, нужно предоставлять единовременную выплату в 600 тысяч рублей семьям, имеющим восемь несовершеннолетних детей. Сегодня эта цифра равняется девяти. Поручаю Министерству семьи, труда и социальной защиты населения совместно с Минфином республики оперативно внести соответствующие предложения.К следующему, юбилейному для республики году, когда в Уфе состоится Всероссийский форум семьи, в рамках которого пройдёт VI Съезд уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации, мы должны эти вопросы решить.Многое сделано в части снижения неформальной занятости, ликвидации просроченной задолженности по заработной плате. С 2015 года официально оформили трудовые отношения почти 200 тысяч человек. В прошлом году задолженность по заработной плате перед работниками погасили 233 организации на сумму более 1 млрд рублей. Если бы мы не поджимали этих работодателей, если бы мы не оказывали на них существенное давление, этого миллиарда не было бы.Но в тоже время и успокаиваться рано. У нас ещё очень много невыплаченных заработных плат. Это сотни миллионов рублей. Работодатели, которые не платят и думают, что по истечении времени всё это забудется, сильно ошибаются. Мы заставим их заплатить. Мы доберемся до каждого из них. А то сегодня они ведут себя очень вольготно и порой, что называется, «не видят берегов».В этой работе, в выплате заработной платы, нам, безусловно, помогает прежде всего прокуратура, а также Государственная инспекция труда, Пенсионный фонд, администрации муниципальных районов и городских округов. Понятно, что эту работу тоже можно сделать только вместе.Хочу также выразить благодарность сторонам системы социального партнёрства, которой в этом году исполняется 25 лет. Важно, что многие вопросы, связанные с развитием рынка труда, защиты трудовых прав граждан, решаются путём переговоров, консультаций, что работодатели, лучшие из них, идут навстречу, принимают социальные программы. С каждым годом рынок труда становится все более цивилизованным, а предпринимательство – социально ответственным.Но и в этой ситуации нужен постоянный контроль. Потому что есть такие работодатели, которые считают: «Я плачу налоги – и всё, не подходите ко мне». Будем подходить. И будем требовать, чтобы проводили на предприятии правильную социальную политикуВ начале следующего 2019 года нам предстоит провести в Уфе очень крупный международный форум по линии Международной организации труда. Этот форум имеет свой девиз: «Будущее сферы труда: занятость молодежи». Коллеги, необходимо хорошо подготовиться к этому важному международному мероприятию. Хочется, чтобы форум прошёл на очень высоком уровне.Важные шаги сегодня делаются в части цифровизации системы социальной защиты населения. Расширяется возможность удалённого обращения за получением социальных услуг. Сейчас через портал «Госуслуги» доступны 27 услуг министерства. Цифровизация будет продолжаться, и вам, сидящим в зале, и работникам системы, безусловно, нужно продолжать совершенствовать свои навыки и умения в части информационных технологий. Без этого сейчас никуда.Действует интерактивный онлайн-консультант по региональным мерам социальной поддержки, который победил в конкурсе программ социального развития регионов на соискание премии имени Александра Починка.Активно развиваются онлайн-форматы в сфере профориентации молодежи. С момента запуска портала «Команда будущего» соответствующее тестирование прошли более 70 тысяч учащихся образовательных организаций. Конечно, нужны мобильные приложения, способные предоставлять информацию о региональном рынке труда, помогать старшеклассникам проходить тестирование, дистанционно получать консультации. В перспективе они могут стать электронной ярмаркой вакансий, онлайн-биржей труда для молодежи.В прошлом году в республике введён электронный больничный лист. По итогам этой работы Башкортостан вошел в двадцатку регионов страны по числу организаций, имеющих лицензию на выдачу виртуального бланка. Предстоит также перейти к электронным трудовым книжкам, что сведёт к минимуму занятость по «серым схемам».Новые возможности открываются с введением единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Нужно, чтобы граждане знали о том, что они могут пользоваться более чем 300 социальными услугами, иметь свободный доступ к этой информации. С 2016 года в республике как пилотном регионе отрабатывался запуск этой системы, а с начала этого года она вводится на территории всей страны.Ещё одно значимое направление работы министерства – участие в пилотном проекте «Бережливое правительство». Конечно же, мы ждём от вас новых результатов в части оптимизации процессов, исключения неэффективных затрат времени и ресурсов.Уважаемые коллеги!В объявленный в стране Год добровольца мы обращаемся к теме добровольчества как неотъемлемой части жизни каждого. В первую очередь именно ваше министерство должно шире опираться на помощь людей, добровольцев, волонтёров. Далеко не все могут позволить себе сиделок, дорогое оборудование и т.д. Сегодня волонтёрские организации республики помогают многодетным и малоимущим семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, ухаживают за пациентами в больницах, помогают бездомным, проводят благотворительные акции.Хочу сказать, что и религиозные объединения также продолжают благородные традиции социального служения на самых сложных участках, где требуются не только профессиональная помощь, но и прежде всего нравственная поддержка.Ещё раз в ваш профессиональный праздник хочу поздравить вас, пожелать новых успехов. А сейчас предлагаю вручить государственные награды наиболее отличившимся в этом году.(Церемония награждения. Список награждённых)Дорогие друзья!Ещё раз поздравляю с праздником. В то же время хочу сказать, что у нас ещё очень много работы. Эта работа нескончаема, поскольку миссия благородства неисчерпаема. И человечество всегда, сколько будет существовать, столько будет помогать тем, кто в этой помощи нуждается.Сегодня мы вместе с вами на переднем краю. Порой нам бывает тяжело, иногда не хватает ресурсов, сил, накапливается усталость. Но в то же время мы понимаем, что нашу поддержку, помощь ждут люди. Они надеются на нас, на вас, на систему, на органы власти, на тех, кто сегодня рядом. И это делает нашу с вами работу очень ответственной, важной и востребованной. Давайте будем делать эту работу хорошо, на совесть, честно. Будем помогать людям.Рәхмәт! Спасибо!