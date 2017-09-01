В Уфе продолжает работу Первый Форум ГТО, посвященный 100-летию Органов безопасности Российской Федерации. Мероприятие будет проходить в башкирской столице до 17 сентября включительно и обещает стать масштабным событием для взрослых и детей.



Напомним, спортивный праздник идет сразу на четырех площадках: лафстайл центр «Башкирия», ПСВК «Урал», ипподром «Акбузат», а также на стадионе «Динамо».



На площадки в дни проведения форума вход свободный. Планируется, что к форуму присоединятся заслуженный мастер спорта по бобслею, многократный чемпион России Алексей Селиверстов, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр Тимур Сафин и другие почетные лица.



В первый день форума, 15 сентября, возле лайфстайл-центра «Башкирия», который стал основной площадкой Форума ГТО, прошла Спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» среди работников законодательной и исполнительной власти, а также муниципальных служащих и трудовых коллективов республики. К ним присоединились десятки уфимцев, чтобы выполнить нормативы ГТО. Были и те, кто пришел на Форум, чтобы получить долгожданный знак отличия.



Справка. С 2015 по 2017 год жителями Башкортостана было получено 19 751 знаков отличия ГТО, из них — 6212 золотых, 8006 серебряных, 5533 бронзовых. Самому юному обладателю золотого знака отличия всего девять лет, а самому взрослому — 79. На сегодняшний день по поэтапному плану реализации комплекса ГТО в России Республика Башкортостан занимает девятое место, в Приволжском федеральном округе — первое место.