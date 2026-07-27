Йырсы ете тапҡыр аңын юғалтҡан

Популяр йырсы Илмира Нәғимованың сираттағы концертынан һуң хәле насарайған. “Ете тапҡыр аңымды юғалттым”, - ти ул. Был турала артист үҙенең социаль селтәрҙәге сәхифәһендә хәбәр итеп, видео урынлаштырған.
Табипҡа мөрәжәғәт итергә тура килгән. Йырсы хәленең насарайыуын стрестарға бәйле тип аңлата.
Дауаханала йырсының ҡан баҫымын үлсәгәндәр, МРТ-ла тикшергәндәр, ЭКГ яһағандар һәм анализдар алғандар.
Аҡ халатлылар уның тормошона ҡурҡыныс янамауын белдерә, ә бына әлегә кире эмоцияларҙы булдырмау өсөн махсус терапия үтергә кәрәклеген әйткәндәр.
Бер нисә көн элек Илмира Нәғимова менән милли кейемдәр яһаған дизайнеры араһында низағ сығып, йырсы судҡа дәғүә ебәргән ине.
Ни тиһәң дә, барыһы ла бер йөрәккә йыйыла шул...
Сығанаҡ: vatantat.ru