Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
26 Июля , 20:30

Йырсы ете тапҡыр аңын юғалтҡан

Аҡ халатлылар уның тормошона ҡурҡыныс янамауын белдерә, ә бына әлегә кире эмоцияларҙы булдырмау өсөн махсус терапия үтергә кәрәклеген әйткәндәр.

Йырсы ете тапҡыр аңын юғалтҡанЙырсы ете тапҡыр аңын юғалтҡан
Йырсы ете тапҡыр аңын юғалтҡан

Популяр йырсы Илмира Нәғимованың сираттағы концертынан һуң хәле насарайған. “Ете тапҡыр аңымды юғалттым”, - ти ул. Был турала артист үҙенең социаль селтәрҙәге сәхифәһендә хәбәр итеп, видео урынлаштырған.

Табипҡа мөрәжәғәт итергә тура килгән. Йырсы хәленең насарайыуын стрестарға бәйле тип аңлата.

Дауаханала йырсының ҡан баҫымын үлсәгәндәр, МРТ-ла тикшергәндәр, ЭКГ яһағандар һәм анализдар алғандар.

Аҡ халатлылар уның тормошона ҡурҡыныс янамауын белдерә, ә бына әлегә кире эмоцияларҙы булдырмау өсөн махсус терапия үтергә кәрәклеген әйткәндәр.

Бер нисә көн элек Илмира Нәғимова менән милли кейемдәр яһаған дизайнеры араһында низағ сығып, йырсы судҡа дәғүә ебәргән ине.

Ни тиһәң дә, барыһы ла бер йөрәккә йыйыла шул...

 

Сығанаҡ: vatantat.ru

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика