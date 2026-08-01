Йырсы Лилиә Ишемйәроваға ниңә "шәкәр" тигән ҡушамат таҡҡандар?

Йырсы, Башҡортостандың халыҡ артисы Лилиә Ишемйәрова үҙенең алтын юбилейын билдәләне. "Һаумы, минең 5.0, мин бәхетле!" - тип яҙған ул үҙенең сәхифәһендә. Форсаттан файҙаланып, уны ихлас ҡотлайбыҙ!
Ул 1976 йылдың 19 июлендә Ейәнсура районы Иҙелбәк ауылында тыуа. Өфө сәнғәт училищеһын һәм институтын тамамлай. Сибай дәүләт филармонияһында эшләй. Хәҙер сирек быуатҡа яҡын Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы. Ҡәҙерле әсәй, өләсәй, ҡатын.
Ҡушаматҡа килгәндә, ул былай була. Лилиә Ишемйәрованың тамашасыларының береһе шулай тип яҙа:
"Бала саҡта ауылға концерт менән Лилиә Ишемйәрова килде. "Сыҡ һин миңә, Лилиә, кейәүгә" тип атала ине ул. Аҡсаһыҙлыҡ ваҡыты. Беҙҙең эй барғыбыҙ килә. Әсәйебеҙ, бер аҙна шәкәр ашамаһығыҙ, шәкәргә тигән аҡсаға алып барам, тине. Беҙ "ярай ҙа ярай" тип барып концерт ҡараныҡ. Шунан бирле Лилиә Ишемйәрованы өйҙә "шәкәр" тип йөрөтәбеҙ. Концертҡа барһаҡ та, әсәйебеҙ шәкәрһеҙ ултыртманы".
Лилиә Рауил ҡыҙы үҙе был тарих тураһында белә. Бында иң мөһиме - яратҡан йырсыңды тыңлар өсөн тәм-томдан да баш тартырға риза булған тоғро тамашасыларыңдыр.
Фото: Л. Ишемйәрованың шәхси архивынан.