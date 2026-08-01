Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
1 Августа , 11:45

Йырсы Лилиә Ишемйәроваға ниңә "шәкәр" тигән ҡушамат таҡҡандар?

Яңыраҡ йырсы, Башҡортостандың халыҡ артисы Лилиә Ишемйәрова юбилейын билдәләне. Артист халҡының төрлө ҡыҙыҡ хәлдәргә тарыуы тәбиғи, улар тураһында лаҡап-көләмәстәр ҙә йөрөй. Ә бына Лилиәгә ни өсөн "шәкәр" ҡушаматы таҡҡандар икән? 

Йырсы Лилиә Ишемйәроваға ниңә "шәкәр" тигән ҡушамат таҡҡандар?Йырсы Лилиә Ишемйәроваға ниңә "шәкәр" тигән ҡушамат таҡҡандар?
Йырсы Лилиә Ишемйәроваға ниңә "шәкәр" тигән ҡушамат таҡҡандар?

Йырсы, Башҡортостандың халыҡ артисы Лилиә Ишемйәрова үҙенең алтын юбилейын билдәләне. "Һаумы, минең 5.0, мин бәхетле!" - тип яҙған ул үҙенең сәхифәһендә. Форсаттан файҙаланып, уны ихлас ҡотлайбыҙ!

Ул 1976 йылдың 19 июлендә Ейәнсура районы Иҙелбәк ауылында тыуа. Өфө сәнғәт училищеһын һәм институтын тамамлай. Сибай дәүләт филармонияһында эшләй. Хәҙер сирек быуатҡа яҡын Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы. Ҡәҙерле әсәй, өләсәй, ҡатын.

Ҡушаматҡа килгәндә, ул былай була. Лилиә Ишемйәрованың тамашасыларының береһе шулай тип яҙа:

"Бала саҡта ауылға концерт менән Лилиә Ишемйәрова килде. "Сыҡ һин миңә, Лилиә, кейәүгә" тип атала ине ул. Аҡсаһыҙлыҡ ваҡыты. Беҙҙең эй барғыбыҙ килә. Әсәйебеҙ, бер аҙна шәкәр ашамаһығыҙ, шәкәргә тигән аҡсаға алып барам, тине. Беҙ "ярай ҙа ярай" тип барып концерт ҡараныҡ. Шунан бирле Лилиә Ишемйәрованы өйҙә "шәкәр" тип йөрөтәбеҙ. Концертҡа барһаҡ та, әсәйебеҙ шәкәрһеҙ ултыртманы".

Лилиә Рауил ҡыҙы үҙе был тарих тураһында белә. Бында иң мөһиме - яратҡан йырсыңды тыңлар өсөн тәм-томдан да баш тартырға риза булған тоғро тамашасыларыңдыр.

 

Фото: Л. Ишемйәрованың шәхси архивынан.

 

Йырсы Лилиә Ишемйәроваға ниңә "шәкәр" тигән ҡушамат таҡҡандар?
Йырсы Лилиә Ишемйәроваға ниңә "шәкәр" тигән ҡушамат таҡҡандар?
Йырсы Лилиә Ишемйәроваға ниңә "шәкәр" тигән ҡушамат таҡҡандар?
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика