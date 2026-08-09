Ошо көндәрҙә Рәсәйҙең атҡаҙанған артисы, йырсы Алсу Башҡортостанға ҡайтҡан. Илеш районының Уяндыҡ ауылынан матур фотолар менән уртаҡлашып, түбәндәге яҙманы ҡалдырған.
"Бер нисә көн миңә рухи көс биргән Уяндыҡ ауылында, яҡындарым һәм туғандарым янында булдым. Бында минең бала сағым үтте, атайым ошонда тыуған, тамырҙарым ошо ерҙә. Мине был ер нисек тартҡанын йылдан-йыл нығыраҡ аңлайым. Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм, көс туплайым, тормошҡа һөйөү һәм рәхмәт тойғоһо алып китәм", - тип яҙған йырсы үҙенең сәхифәһендә.
Беҙҙең МАХ каналына max.ru/gazetabash... ҡушылығыҙ!