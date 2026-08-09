Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
9 Августа , 04:15

Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм

ти Рәсәйҙең атҡаҙанған артисы, танылған йырсы Алсу (Алһыу Сафина), Башҡортостанға сәфәренән фотолар менән уртаҡлашып.

Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәмТап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм
Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм

Ошо көндәрҙә Рәсәйҙең атҡаҙанған артисы, йырсы Алсу Башҡортостанға ҡайтҡан. Илеш районының Уяндыҡ ауылынан матур фотолар менән уртаҡлашып, түбәндәге яҙманы ҡалдырған.

"Бер нисә көн миңә рухи көс биргән Уяндыҡ ауылында, яҡындарым һәм туғандарым янында булдым. Бында минең бала сағым үтте, атайым ошонда тыуған, тамырҙарым ошо ерҙә. Мине был ер нисек тартҡанын йылдан-йыл нығыраҡ аңлайым. Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм, көс туплайым, тормошҡа һөйөү һәм рәхмәт тойғоһо алып китәм", - тип яҙған йырсы үҙенең сәхифәһендә.

Беҙҙең МАХ каналына max.ru/gazetabash... ҡушылығыҙ!

Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм
Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм
Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм
Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм
Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм
Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм
Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм
Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм
Тап ошонда мин бар күңелем менән ял итәм
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика