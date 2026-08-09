Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
9 Августа , 16:10

Йәштәрҙе ҡотлайбыҙ: мөхәббәтегеҙ ғүмерлек булһын!

Йәштәр инде 10 йыл бергә. Уларҙың мөнәсәбәттәре тыуған ауылдары Иҫке Сибайҙа уҡ башлана. Унда Мораҙым һәм Миләүшә бергә үҫеп, уҡып, бейеп киләсәктәренә юл ала.

Йәштәрҙе ҡотлайбыҙ: мөхәббәтегеҙ ғүмерлек булһын!Йәштәрҙе ҡотлайбыҙ: мөхәббәтегеҙ ғүмерлек булһын!
Йәштәрҙе ҡотлайбыҙ: мөхәббәтегеҙ ғүмерлек булһын!

Ошо көндәрҙә Фәйзи Ғәскәров исемендәге бейеү ансамблендә йәш ғаилә барлыҡҡа килде. Ансамблдең балет артистары Мораҙым Әлибаев һәм Миләүшә Айытҡолова яңы ижади миҙгелде кейәү менән кәләш статусында ҡаршы аласаҡ.

Йәштәр инде 10 йыл бергә. Уларҙың мөнәсәбәттәре тыуған ауылдары - Баймаҡ районының Иҫке Сибай ауылында башлана. Унда Мораҙым һәм Миләүшә бергә үҫеп, уҡып, бергә бейеп киләсәктәренә юл ала.

"Беҙҙең хаҡта иң ҡыҙыҡлы факт — беҙ был юлды тулыһынса тиерлек бергә үттек", — ти Миләүшә Айытҡолова. — Бергә хаталарыбыҙҙан һабаҡ алдыҡ, төрлө хәлдәрҙә бер-беребеҙгә терәк булдыҡ, бергә Рудольф Нуриев исемендәге хореография колледжын тамамланыҡ. Бөгөн беҙ ғаилә генә түгел, ә коллегалар ҙа — яратҡан Фәйзи Ғәскәров исемендәге ансамблдә эшләйбеҙ".

Йәштәрҙең йылдар буйына һыналған мөхәббәттәре сәхнәлә лә, тормошта ла мәңгелек булһын!

 

Беҙҙең рәсми МАХ каналына яҙылығыҙ: max.ru/gazetabash...

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика