Апайым үҙенә оҡшамаған нәмәһен миңә бүләк итә

Бүләккә нимәлер бирһәң дә уйлап ҡына эшләргә кәрәк икән ул. Мөмкинлегең юҡ икән, бүләгең бәләкәй, ләкин сифатлы булһын. Юҡтан ғына ла кеше шатлана, бушҡа ғына ла хәтере ҡалыуы мөмкин. Ғәйшә апайҙың һөйләгәнен һеҙ ҙә тыңлағыҙ әле.
– Минән ике йәшкә оло апайымдың бер ғәҙәте бар, тыуған көнгә, юбилейға саҡырһаң, һәр ваҡыт үҙенә кәрәкмәгән, ҡасандыр уға бүләк иткән йүнһеҙ генә бер нәмәне тотоп килеп етә. Уның ул әйберҙәре бер ҡасан да сифатлы булмай. Шығырҙап торған яһалма материалдан эске күлдәкме, модаһы сыҡҡан итекме, арзанлы ғына алҡа йәки картина, башҡа ваҡ-төйәк. Үҙенең донъяһына кереп сығырлыҡ түгел, бай йәшәйҙәр. Иң текә машина уларҙа, затлы кейем уларҙа, ялға ла аҡса йәлләмәйҙәр. Миңә тигәндә, аҡсалары юҡ.
Быйыл юбилейымды кафела уҙғарырға булдым. “Бер тапҡыр йәшәйбеҙ, ҙур итеп үткәрәйек тыуған көнөңдө” тине ирем дә. Хаҡы сыҡмаһа сыҡмаҫ, уның ҡарауы туғандарымды бер йыйып алырмын, күптән барыбыҙ ҙа бергәләп осрашҡан юҡ, тип дәртләнеп әҙерләндем.
Саҡырған ҡунаҡтарым барыһы ла килде. Рәхәтләнеп күңел астыҡ. Күптән шулай байрам итмәгәйнек. Ләкин шунда бер генә нәмәгә хәтерем ҡалды. Барлыҡ ҡунаҡтарым конверттарға һалып ҡулдарынан килгәнсә аҡса бирҙе, апайым менән еҙнәм арзанлы яһалма материалдан юрған тышы килтергән.
Тәүҙә иғтибар ҙа итмәнем, һуңынан күргәс, күңелем ҡырылды. “Шундай байрамда матурыраҡ бүләк тотоп килә алмаймы икән?”– тип аптыраным, ләкин бер кемгә был турала белдермәнем. Үҙем апайыма бер ҡасан да өйҙә кәрәкмәй ятҡан нәмәне алып бармайым. Һәр ваҡыт затлы бүләк һайлайым. Апайымдың миңә мөнәсәбәтен генә аңламайым. Арзанлы ғына, сифатһыҙ бүләктәре миндә лә ҡулланылмай өйөлөп ята инде, – тип күңеле әрнеп һөйләп алды Ғәйшә апай.
Автор фотоһы.