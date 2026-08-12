Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
12 Августа , 06:00

Әлиә һәм Ришат Төхвәтуллиндарҙың икенсегә улдары тыуған

Үҙҙәренең шатлыҡтары менән популяр йырсылар  социаль селтәрҙәрҙә уртаҡлашып, бала табыу йортонан матур фотолар менән бүлешкән

Әлиә һәм Ришат Төхвәтуллиндарҙың икенсегә улдары тыуғанӘлиә һәм Ришат Төхвәтуллиндарҙың икенсегә улдары тыуған
Әлиә һәм Ришат Төхвәтуллиндарҙың икенсегә улдары тыуған

Башҡортостанда һәм Татарстанда популяр йырсылар булған Әлиә һәм Ришат Төхвәтуллиндар икенсе тапҡыр ата-әсә булған. Был хаҡта бәхетле пар үҙҙәренең сәхифәһендә хәбәр итә.

Йондоҙло парҙың икенсегә улдары донъяға килгән. Ҡыуаныслы яңылыҡ менән артистар социаль селтәрҙәрҙә уртаҡлашып, бала табыу йортонан матур фотолар менән бүлешкән. Әлимгә ҡусты алып ҡайтҡандар, ә бына улдарына ниндәй исем ҡушасаҡтарын әлегә әйтмәгәндәр.

Беҙ ҙә Төхвәтуллиндарҙың шатлыҡтарын уртаҡлашабыҙ. Сабый һау -сәләмәт булһын, ата-әсәле үҫһен!

Сығанаҡ: Ришат Төхвәтуллиндың шәхси диуары. 

Әлиә һәм Ришат Төхвәтуллиндарҙың икенсегә улдары тыуған
Әлиә һәм Ришат Төхвәтуллиндарҙың икенсегә улдары тыуған
Әлиә һәм Ришат Төхвәтуллиндарҙың икенсегә улдары тыуған
Әлиә һәм Ришат Төхвәтуллиндарҙың икенсегә улдары тыуған
Әлиә һәм Ришат Төхвәтуллиндарҙың икенсегә улдары тыуған
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика