Әлиә һәм Ришат Төхвәтуллиндарҙың икенсегә улдары тыуған

Башҡортостанда һәм Татарстанда популяр йырсылар булған Әлиә һәм Ришат Төхвәтуллиндар икенсе тапҡыр ата-әсә булған. Был хаҡта бәхетле пар үҙҙәренең сәхифәһендә хәбәр итә.
Йондоҙло парҙың икенсегә улдары донъяға килгән. Ҡыуаныслы яңылыҡ менән артистар социаль селтәрҙәрҙә уртаҡлашып, бала табыу йортонан матур фотолар менән бүлешкән. Әлимгә ҡусты алып ҡайтҡандар, ә бына улдарына ниндәй исем ҡушасаҡтарын әлегә әйтмәгәндәр.
Беҙ ҙә Төхвәтуллиндарҙың шатлыҡтарын уртаҡлашабыҙ. Сабый һау -сәләмәт булһын, ата-әсәле үҫһен!
Сығанаҡ: Ришат Төхвәтуллиндың шәхси диуары.