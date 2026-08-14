Шиғри һүҙ һәм йыр-моң кешеләрҙе берләштерә

Бөгөн Хәйбулла районында “Беҙ бергә” проектына ярашлы матур сара һәм иҫтәлекле осрашыу үтте. Район мәҙәниәт йортонда ойошторолған ижтимағи-мәҙәни сараның тәүге өлөшө Башҡортостандың халыҡ шағиры, БР-ҙың атҡаҙанға мәҙәниәт хеҙмәткәре, шағирә һәм журналист Лариса Абдуллина менән осрашыуға арналды.
“Беҙ бергә” проектының төп маҡсаты – быуындар бәйләнешен нығытыу һәм мәҙәни традицияларҙы һаҡлау өсөн ижади коллективтарҙы, мәҙәниәт эшмәкәрҙәрен һәм төбәк халҡын бер майҙансыҡта берләштереү. Быны үҙ сығышында сараның төп ҡунағы ла билдәләне. “Беҙ бергә” – проекттың исеме генә түгел, ул берҙәм тормош позициябыҙ”, – тине Лариса Хашим ҡыҙы. Ул тыуған республикабыҙҙың, шул иҫәптән Хәйбулла районының да киләсәге, тыуған төйәкте үҫтереү өсөн ниндәй эштәр башҡарыуҙың мөһимлеге хаҡында уй-фекерҙәре менән уртаҡлашты.
– Бөгөн, бер ҡасан да булмағанса, бер-беребеҙҙең иңен тойоу мөһим. Беҙ, яҙыусылар, райондарға барғанда мәҙәниәттең кешеләрҙе ни тиклем ныҡ берләштереүен күрәбеҙ. Бындай саралар барышында шиғырҙар уҡып, йырҙар тыңлап ҡына ҡалмайбыҙ, мөһим төшөнсәләр – Тыуған ил, тыуған йорт тураһында, үҙебеҙҙе борсоған нәмәләр хаҡында һөйләшәбеҙ. Халыҡ менән осрашыуҙар илһам бирә, ә улар уртаҡлашҡан тарихтар, шатлыҡтар һәм борсолоуҙар мотлаҡ яңы әҫәрҙәребеҙҙә сағылыш табасаҡ. Ошондай ҡатмарлы заманда ҙур һәм татыу ғаилә кеүек берҙәм булырға тейешбеҙ. Бергә булһаҡ, барлыҡ һынауҙарҙы ла еңеп сығасаҡбыҙ.
Хәйбулла районында ла халыҡтың бер йоҙроҡтай берләшеүен, фронт менән тыл берҙәмлеген күрҙек. Батырҙарыбыҙ яуҙа ҡаһарманлыҡтар күрһәтә, ә уларҙың әсәйҙәре, ҡатындары һәм апай-һеңлеләре көндө төнгә ялғап, маскировка селтәрҙәре үрә. Улар был селтәрҙәргә үҙҙәренең һағышын да, доғаларын да, яҡты өмөттәрен дә ҡуша. Бына ошо батырлыҡ һәм сикһеҙ һөйөү рухыбыҙҙы көслө итә, – тине Лариса Абдуллина.
Сараның икенсе өлөшөндә тамашасылар урындағы ижади коллективтарҙың концертын – сағыу, ихлас сығыштарҙы ҡарап кинәнде, күңеленә ял һәм илһам алды.
Фотолар Хәйбулла районы хакимиәтенән.