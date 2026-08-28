Һәр яңы китап мөғжизәгә тиң
Асҡын районы үҙәгендә сентябрь айында яңы быуын китапханаһы тәүге уҡыусылары өсөн ишектәрен асасаҡ. Был район өсөн генә түгел, тотош республика өсөн әһәмиәтле ваҡиға. Яңы китапхана - китаптар һаҡлаған һәм уҡыусыларына баҫмалар таратҡан урын ғына түгел, ә традициялар, инновациялар менән ярашып барған заманса күп функциялы йәмәғәт киңлеге. Ул һәр кем өсөн, нисә йәштә булыуына ҡарамаҫтан, белемде арттырыу, ижад итеү һәм аралашыу үҙәгенә әүереләсәк. 2025 йылдан алып моделле китапханалар “Ғаилә” милли проектының “Ғаилә ҡиммәттәре һәм мәҙәниәт инфраструктураһы” федераль проектына ярашлы булдырыла.
“Кеше китаптар аша үҙен таба”. Танылған яҙыусының был фәһемле фекере хәҙерге заманда ла көнүҙәклеген юғалтмай. Донъяны танып-белеү, үҙеңде әҫәр геройҙары менән сағыштырыу, буш ваҡытыңды йөкмәткеле үткәреү өсөн дә файҙалы ул. Гаджеттар заманында ла күптәр китаптан айырылмай, ә моделле китапханалар һине заманса яңылыҡтары, интерактив зоналары, һанлы ресурстары менән аҙ ғына ваҡыт эсендә лә арбап өлгөрә, унан тиҙ генә сығып китеү әмәле юҡ.
Район китапханалар селтәре директоры Зинфира Рәмил ҡыҙы Зарифуллина - 15 йыл инде ошо системала эшләп, ҙур тәжрибә туплаған етәксе. “Районға башланғыс мәктәптәр уҡытыусыһы булып эшкә ҡайтҡайным, тик урын булмау сәбәпле, китапханала ваҡытлыса ғына эшләп торорға ризалаштым һәм ... ошо мәшәҡәттәр эсенә сыға алмаҫлыҡ булып “баттым”, – тип көлөмһөрәй ҡәнәғәт төҫ менән етәксе. – Районда утыҙ китапхана иҫәпләнә. 2024 йылда “Башнефть” акционерҙар йәмғиәте район үҙәгендәге бинаға капиталь ремонт яһап, уның йөҙөн танымаҫлыҡ итеп үҙгәртте. Яңыртылған залдар, заманса интерьер, компьютер технологиялары, мультимедиа системалары беҙгә килгән һәр кемде таң ҡалдыра. Ауыл ерендә бындай юғары кимәлдәге китапхана китап һөйөүселәр өсөн, ысынлап та, әйтеп бөтөргөһөҙ ҙур бүләк. Илебеҙҙәге ҡырҡ меңдән ашыу китапхананың 1500-өн моделле китапханалар тәшкил итә. Шуларҙың береһе – беҙҙең Асҡын ауылында”.
Беҙҙе стенала “Китаптар – ул хәтер, ә хәтерһеҙ йәшәргә ярамай” тигән фәһемле һүҙҙәр менән бергә ҡунаҡтарҙы ҡабул итеүсе “Маша” роботы ҡаршы алды. “Сахара” ҡомлоғо, “Экватор” өҫтәле кеүек ҡорамалдар балаларға тирә-яҡ мөхитте уйын рәүешендә өйрәнергә ярҙам итһә, “Акваника” проекциялы система материалды үҙләштереү өсөн яңы офоҡтар аса. Телевизор, электрон китаптар һәм ноутбуктар төрлө белем биреү ресурстарына инергә мөмкинлек бирә. Светодиодлы экрандар лекцияларҙы һәм осрашыуҙарҙы сағыуыраҡ итә, өҫтәл уйындары сараларҙа байрамса кәйеф тыуҙыра. Интерактив хәтер китабы мәҙәни мираҫты һәм тарихи биттәрҙе һаҡлау өсөн булышасаҡ, ә бәләкәй төркөмдәрҙәге эш зоналары бергәләп уҡыу һәм фекерҙәр менән уртаҡлашыу өсөн уңайлы шарттар тыуҙырасаҡ. Тимәк, һәр кем бында үҙе өсөн файҙалы һәм һәләттәрҙе үҫтереүсе мауыҡтырғыс шөғөл таба ала. Моделле китапхана тарафынан тормошҡа ашырылған “Башкирмульт” балалар анимация студияһы” проекты республикала креатив индустрияларҙы үҫтереүҙә мөһим аҙым булған. Кескәйҙәр хәҙер үҙҙәре пластилинлы мультфильмдар эшләү менән мәшғүл. Президент фондының грант конкурсында еңеү китапханаға етди финанс алыуға ярҙам иткән. Баҫма фонды 3 611 данаға тулыланған, инвалидтар өсөн Брайль буйынса китаптар алынған, залдар йыһаздар менән өлөшләтә тәьмин ителгән. “Элекке китапхананан бары китаптар ғына ҡалды, үҙгәрештәр бик ҙур. Проектҡа ярашлы, биләмәне төҙөкләндереү буйынса комплекслы эш башҡарылды. Яңы ҡоймалар, асфальт түшәлгән майҙандар, биҙәкле плиткалар, вазон һәм эскәмйәләр, йәйге уҡыу залы – бынан бер нисә йыл элек был хаҡта хыяллана ла алмай инек. Балалар ижад менән шөғөлләнгәндә өлкәндәр белемдәрен арттырыу өҫтөндә эшләй: компьютер серҙәрен үҙләштерә, һанлы донъя менән таныша, пенсионерҙар онлайн рәүешендә төрлө түләүҙәрҙе башҡарырға өйрәнә. Инвалидтар өсөн уңайлы, тыныс махсуслаштырылған урын булдырылған, улар компьютер, плейер, махсус китаптарҙан файҙалана, ваҡыттарын күңеленә ятышлы шөғөл менән, йөкмәткеле уҙғара ала. Республикабыҙҙа донъя күргән барлыҡ журналдарҙы алдырабыҙ. Әйҙәгеҙ, “Патриот” интерактив комплексы менән танышайыҡ. Нимә тураһында белергә, ишетергә теләһәгеҙ, шул хаҡта мәғлүмәт биреүсе ышаныслы ярҙамсы ул. Рәсәй гимнын тыңларға йәиһә һуңғы йылдарҙағы ҡаҙаныштар менән танышырға теләйһегеҙҙер, бәлки, был аҙнала ниндәй байрамдарҙы билдәләү ҡыҙыҡһындыралыр – ул һеҙҙең һорауығыҙҙы ҡәнәғәтләндерәсәк”, – ти Зинфира Рәмил ҡыҙы.
Илебеҙҙә яңы быуат китапханаһына ихтыяж ҙур, сөнки ул үҙенә яңы аудиторияны йәлеп итәсәк, балалар менән бергә өлкәндәрҙең, йәштәрҙең, профессионалдарҙың ағылыуына этәргес буласаҡ. Һуңғы йылдарҙа Рәсәйҙең 87 төбәгендә яңы һулыш менән эшләүсе 1500-ҙән ашыу моделле китапхана барлыҡҡа килде һәм был һан арта ғына барасаҡ.
Динә Арыҫланова.
Асҡын районы.
Резеда Шәңгәрәева фотолары.