Аҡ тирмәләр иле йырсыһы

Ғүмер тигәнең ағын һыу кеүек, үтеп кенә тора. Алҡынып аға биргән “ғүмер йылғаһы”ның 85-се бөгөлөнә еткән, күптән инде халҡының һөйөүен яулаған, ә инде 2011 йылда дәүләте тарафынан рәсмиләштерелгән халыҡ шағиры булараҡ танылыу алған Ҡәҙим Аралбайҙы тәү башлап күреүемә, ижады менән таныша башлауыма ла ярты быуаттан артыҡ ваҡыт үтеп тә киткән икән. Уның “Утлы кисеүҙәр” (1975) тигән тәүге шиғырҙар йыйынтығына рецензия яҙып, “Ағиҙел” (1976, № 2) журналында баҫтырып сығарғайным. Ул саҡта уҡ әҙәбиәт майҙанына яңы килеп ингән шағирҙың уй-хистәр донъяһында халҡыбыҙҙың бөгөнгө тормошо һулышы менән үткәндәге шанлы ла, ҡанлы-зарлы ла тарихи булмышы, уй-заңы, хис-тойғолары, киләсәккә йүнәлтелгән ҡараштары ҡөҙрәте тығыҙ үрелеп килгәненә иғтибар иткәйнем, уларҙы күңелемә яҡын алғайным, артабан да ижад емештәренә мөмкин ҡәҙәре күҙ һалырға тырыша башлағайным.
Әҙиптең артабан бер-бер артлы донъя күргән йыйынтыҡтары уның ижадына ҡарата тыуған уй-фекерҙәремде, хис-тойғоларымды нығыта вә үҫтерә, үҙе бер ҡараштар системаһына әүерелдерә барҙы. Бит уларҙың һәр ҡайһыһы шиғриәтебеҙгә йөкмәтке йәһәтенән дә, форма юҫығынан да фәһемле, тос яңылыҡ алып килде.
Әҙәби ижад донъяһына Ҡәҙим Аралбай аҙмы-күпме һүҙ иреклегенә юл асҡан “йылыныу” тип нарыҡланған осорҙа килеп ингәйне һәм ижадҡа үҙенең характерына хас булған ҡыйыулыҡ, тәүәккәллек менән тотонғайны. Ошо сифаттарын ул әҙәбиәттең, ғөмүмән, мәҙәниәттең һил генә йәшәй биргән “торғонлоҡ дәүере”ндә лә юғалтманы, улай ғына ла түгел, ижад кредоһына әүерелдерҙе. Һөҙөмтәлә әҙәбиәтебеҙҙең ана шул һил генә барған “торғонлоҡ дәүере” донъяһы пәрҙәһен, заманының бөйөк шағирҙары М. Аҡмулла, Ш. Бабич, Р. Ғариповтарҙың үҙ осорондағы креатив әҫәрҙәре кеүек, ҡыйыу алып ташлаған, торғаны бер революцион һынылыш барлыҡҡа килтергән ижад емештәре тыуҙырҙы. Уларҙың йөҙөндә Ҡәҙим Аралбай үҙен ысын мәғәнәһендә тормошҡа йәм, йәшәүгә ғәм өҫтәү өсөн көрәшеүсе сая рухлы, ҡыйыу тәбиғәтле трибун шағир, публицист шағир, философ шағир итеп танытты. Уның көн ҡаҙағына һуҡҡан, заманының туған халҡы өсөн иң киҫкен торған, хәл итеүҙе көҫәгән бик мөһим проблемаларын күтәреп сыҡҡан һәм сағыу яҡтыртҡан уй-фекерҙәре, хис-тойғолары офоҡтары киңлегенә һәм эстетик зауыҡлылығына һоҡланып та, һоллоғона ҡыуанып та ҡараусы зыялы инсандар күп булды. Өлкән быуын һәм замандаш, хатта ки йәшерәк быуын ҡәләмдәштәренең теләктәш фекерҙәре, хуплау һәм мәдехләү һүҙҙәре тураһында әйтеп тораһы ла түгел: Мостай Кәрим, Ғилемдар Рамазанов, Хәким Ғиләжев, Назар Нәжми, Рауил Бикбаев, Зиннур Нурғәлин, Ғәзим Шафиков, Тимерғәле Килмөхәмәтов, Фәнзил Санъяров, Мөнир Ҡунафин, Тәлғәт Ниғмәтуллин һәм башҡалар.
Ил ағаһы, шиғриәт корифейы Мостай Кәримдең уға адресланған ошондай тәбрик һүҙе үҙе үк күп нәмә тураһында һөйләй: “Уның атаһы изге яу ҡырында ятып ҡалды. Әгәр ғүмеренең һуңғы минуттарында мин Әбделғәлим һалдат эргәһендә булһам, ул, моғайын, ошондай васыят әйтер ине: “Иҫән ҡайтһаң, улымды табып, уға яҡты сырай күрһәтергә тырыш”, – тиер ине. Уға ишеттерерлек әмәлдәр булһа-булмаһа ла, бөгөн мин шулай яуаплар инем: “Әбделғәлим ҡоралдаш! Улыңа Иле лә, Тупрағы ла, Халҡы ла ҡараңғы сырай күрһәтмәй. Хөр рух, ҡанатлы хис, етди фекер менән йәшәй һәм ижад итә ул”.
Олуғ әҙиптең ҡәләмдәше һәм яуҙашы, халыҡ шағиры Назар Нәжмиҙең әйткәндәре лә ошо фекергә тағы ла ҡеүәт бирә төшә: “Ҡәҙим Аралбай халыҡ яҙмышы өсөн янған шағир булып күҙ алдына баҫа һәм халыҡты халыҡ иткән рух тураһында тәрән уйланыуҙарға барып етә”. Билдәле әҙәби тәнҡитсе, шағир Фәнзил Санъяровтың уны “талымһыҙ ижад иткән, намыҫ менән ижад иткән, халҡы өсөн, уның рухи үҫеше өсөн янып-ярһып ижад иткән шағир”, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Мөнир Ҡунафиндың “Ҡәҙим ағай кеүек кешеләр ил, заман улы булып үҫкәндәр ҙә шул әләмде ғүмере буйына лайыҡлы күтәреп баралар” тигән фекерҙәре лә арабыҙҙан күптән киткән халыҡ шағирҙарының һүҙҙәренә бер ҡеүәт булып яңғырай.
Ни генә тимә, ҙур ҡәнәғәтлек, тәрән һоҡланыу тойғоһо тыуҙырырлыҡ, әллә күпме фекерҙәр әйттерерлек шул был ижад. Уның “Аҡ тирмә”, “Рух яҙыуы”, “Ҡаратау тотҡоно”, “Батыр яраһы”, “Күк бүре”, “Таналыҡ тауышы”, “Торатау”, “Атлы башҡорт”, “Аҡһаҡал”, “Һабаҡ”, “Кемде иҫләһәң – шул юҡ”, “Ут эсенән сәләм”, “Ожмах ҡапҡаһы”, “Изолятор” поэмалары үҙҙәре генә лә ни тора. Әйтәйек, уларҙа ил-ҡорҙоң гражданлыҡ тарихын да, рухи-мәҙәни биографияһын да тыуҙырған һәм тыуҙырышҡан, шул юлда йәнтәслим һәләт, аҡыл вә күңел көсөн һалған, ҡара тирен түккән, хатта йәнен фиҙа ҡылған милли геройыбыҙ Салауаттан алып халыҡ шағирҙарыбыҙ Рәмигә, Мостайға, Назарға тиклемге әллә күпме шәхестәрҙең, ҡанлы яу ҡырында илем-ерем, халҡым именлеге өсөн тип башын һалған ир-егеттәрҙең, илде күтәрәм, алмаш үҫтерәм тип көслө заттарҙан да былайыраҡ ҡара тирен түккән ҡатын-ҡыҙҙарҙың тулы бер галереяһы образлы сағылыш таба. Йәки ана бит был эпопеяның бер битендә – “Ожмах ҡапҡаһы” поэмаһында – ғүмере буйы тормош ҡапҡаһын асырға тура килгән әҙәми заттың ожмах ҡапҡаһын асып инеү хаҡында хыялланып йәшәүенә бәйле тарих төптәренән алып хәҙерге көнгә тиклемге тормош офоҡтарын байҡаған ниндәй фәлсәфәүи уй-фекерҙәр гаммаһы сағылыш таба! Ҡапҡаларҙың ниндәйе генә юҡ был донъяла: исем-шәрифемде мәңгелеккә ҡалдырам тип, Клеопатра һәм уның ишеләр аҫыл таштарҙан төҙөткәндәре, алтын-көмөш менән биҙәткәндере лә, Рәхмәтулла кеүек ябай оҫталарҙың кешеләрҙең күңелен күтәреп, матурлыҡ һирпеп торһон тип, бөтә һәләтен һалып семәрләп эшләгәндәре лә. Әммә Ожмах ҡапҡаһын асып инеү өсөн иң элек үҙеңдең күңел донъяңда Намыҫ, Тыуған ил-ҡороңа Тоғролоҡ вә Изгелек ҡапҡаһын төҙөргә кәрәк.
Әҙәм өсөн фани донъяларҙа
Берәү генә Намыҫ ҡапҡаһы...
Был ҡапҡанан ингән һис үкенмәҫ –
Китер күңел күге нурланып...
Ожмах ҡапҡаһына юлдар бары
Изгелектәр аша һалына...
Шуны һис кенә лә онотмайыҡ, ти шағир: ожмах бит иң элек “беҙҙең үҙебеҙҙә, Тәңре бүләк иткән еребеҙҙә... Бер кемгә лә зыян эшләмәгән Күңелебеҙ – ожмах ҡапҡаһы”.
Уҡыусыһын бына ошондай киң офоҡло уй-тойғолар донъяһы ҡапҡаһын асып ҡаршылаған шиғриәт уҙаманының түбәндәге теҙмәүер юлдарҙы яңғыратырға тулы хоҡуғы бар шул:
Асыр өсөн донъя асылдарын,
Ашыр өсөн тормош алҡынын.
Шаулы, даулы ғүмер даръяһының
Ҡағып торор мин бер тулҡыны... (“Тулҡын”).
Кемгә нисектер, шағирҙың “даулы ғүмер даръяһын ҡағып” һәм дә алҡынып ағып торор “тулҡынын” мин айырыуса уҙған быуаттың 80-се йылдарында донъя күргән “Аҡ тирмә” һәм ун биш йылға яҡын ваҡыт уҙғас тыуған “Рух яҙыуы” йыйынтыҡтарында тойомлағайным. Уларҙа ил-ҡорҙоң алҡынып аҡҡан тормошоноң ике ярындағы – үткән һәм хәҙерге замандағы тарихи булмышы, яҙмышы, мәҙәниәте, теле, ижтимағи аңы, социаль һәм сәйәси хәле, тормош-көнкүреше, кешелек донъяһындағы урыны һәм киләсәге хаҡындағы уй-тойғолары лакмус ҡағыҙындағылай сағылыш таба. Улар уҡыусыларҙың күңел ҡылдарын сиртерҙәй, зиһен бураҙналарын тәрәнәйтерҙәй, тән күҙәнәктәренең һәр береһенә үтеп инерҙәй яҡын: берсә нескә хисле, берсә баҫалҡы һәм ғорур, берсә патетик һәм оранлы, берсә зарлы һәм борсоулы яңғырай.
Башҡортостан – аҡ тирмәләр иле,
Бар Ватаным тора күренеп,
Яҡты моңға, наҙ-һағышҡа тулы
Аҡ тирмәле халҡым күңеле, –
тип тыуған еренә, халҡына ғорурлыҡ тойғоһо менән мәдех йырлау менән бер рәттән, шағирҙың ошо аҡ тирмәләр иленә бәйле һағышлы-хафалы уйҙары ла етәрлек. Ана бит шул илдең бер аҡ тирмәһе булған шағир тыуып үҫкән ауыл Таңатар бөгөн юҡ. Ниндәй аяныслы хәл, ҙур трагедия бит кендек ҡаның тамған атай йортон, бөтә шатлыҡ-ҡыуаныстар һәм ауырлыҡтар солғанышында буй еткергән тыуған төйәгеңде мәңгегә юғалтыу:
Тыуған ауыл!
Инде һинең исемең
Паспортымда ҡалды йәшәргә;
Йәнә: библиографик белешмәлә –
Килер яңы быуын йәштәргә (“Аҡ тирмә”).
Шағирҙың бик хаҡлы фекер йөрөтөүенсә, бында ғәйеп атта ла, тәртәлә лә бар. Ҙур сәбәп кешеләрҙең берҙәмлек тойғоһо юғала, “намыҫы керләнә”, “күңелен нурлар аҡ китабы” – рух донъяһы туҙанлана барыуында. Милли рух, милли аң – бына халыҡты халыҡ, милләтте милләт итеп тотҡан, йәшәткән, уның бөтә булмышын, асылын билдәләгән “алтын бағана”.
Ҡәҙим Аралбайҙың башҡа тиҫтәләгән нарратив әҫәрҙәре тураһында ла фекер-күҙәтеүҙәрҙе әллә күпме дауам итергә булыр ине. Мәҡәлә сиктәре мөмкинлек бирмәү сәбәпле һүҙҙе йомғаҡлай төшөп, шуны ғына әйтергә ҡала: Ҡәҙим Аралбайҙың төрлө жанрҙарға ҡараған йөҙәрләгән теҙмәүерҙәре хәҙерге башҡорт шиғриәтендә заманса ҡыйыу яңғыраған тәрән фекерле, юғары аһәңле үҙе бер художестволы-эстетик донъяны барлыҡҡа килтерҙе. Халҡыбыҙҙың аҡ тирмәләр илен, рух яҙыуын, үткән һәм бөгөнгө тормошон бөтә бөйөклөктәре һәм кәмселектәре менән берлектә образлы сағылдырған был донъяны тыуҙырған ижадсы үҙен бөтә тулылығы менән халҡына, йәнтөйәге Башҡортостанға иң кәрәкле аҡыллы һәм хисле һүҙҙәрҙе әйтә алған бөйөк талант эйәһе итеп танытты. Уның поэтик хаҡ һүҙе, рух яҙыуы бөгөнгө уҡыусының ғына түгел, киләсәк быуын инсандарының да зиһендәрен байытып, күңелдәрен хисләндереп торор. Бының шулай булырына иманыбыҙ камил.
Ғиниәтулла ҠУНАФИН,
профессор, Башҡортостан Фәндәр академияһының мөхбир ағзаһы, Халыҡ-ара Төркиәт академияһы академигы, Салауат Юлаев ордены кавалеры.
Фото: Ҡ. Аралбайҙың шәхси архивынан.