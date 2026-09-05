Батыр әсә, батыр яҙыусы

Өфөлә Мәжит Ғафуриҙың мемориаль йорт-музейында үткән әҙәби кисәгә килеүсе ижадташ, замандаштары Нажиә Игеҙйәнованы шулай тип атаны. Тормош уны аҙ һынамаған. Шулай ҙа ул һынмаған, балаларына матур тәрбиә биреп, рух көсө һалып, ҙур тормош юлына сығара, күп күңел көсө лә, ваҡыт та талап иткән әҙәби ижад донъяһына ла хеҙмәт итә алған. Һоҡланғыс!
Сара яҙыусының 80 йәшенә арналды. Унда яҙыусы-шағирҙар, журналистар, уҡыусы балалар, әҙәбиәт һөйөүселәр һәм әҙибәнең яҡташтары – Ҡыйғы районы вәкилдәре ҡатнашты.
Осрашыуҙа һүҙ оҫтаһының дүрт томда баҫылып сыҡҡан “Әҫәрҙәр”е менән дә таныштыҡ. Уны Нажиә апайҙың ҡыҙҙары Ләйсән Йәркәй ҡыҙы менән Гөлфиә Йәркәй ҡыҙы үҙ иҫәптәренә баҫтырып сығарған. Ниндәй оло бүләк, сикһеҙ хөрмәт һәм һөйөү билдәһе был әсә кешегә, яҙыусыға ҡарата! Ғүмеренең күп өлөшөн нәфис һүҙ аша уҡыусыһының күңеленә юл һалыуға арнаған оҫта өсөн ошонан да ҙур бүләк булыуы мөмкин түгелдер.
Кисәлә Башҡортостандың халыҡ шағиры Гөлфиә Аҙнағол ҡыҙы Юнысова Нажиә апай менән тығыҙ аралашып үткән ғүмер юлы, йәшлек хәтирәләре менән уртаҡлашты, ғалимә-әҙәбиәт белгесе Гөлфиә Гәрәева әҫәрҙәренә ҡыҫҡаса ҡылыҡһырлама бирҙе, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ринат Камал, күренекле шағир Әхмәр Үтәбай һүҙ тотто, Илгиз Ишбулатов, Рәзилә Ырыҫҡужиналар сығыш яһаны.
Нажиә Игеҙйәнованы айырыуса нескә юмор оҫтаһы тип беләбеҙ. Йәмғиәтебеҙҙәге етешһеҙлектәрҙе, кеше холҡондағы кәмселектәрҙе яҙыусы кинәйәле тел, еңел юмор аша һүрәтләп, фәһем алырлыҡ итеп еткерә белә. “Сатира, юмор яҙыусы әҙип бүтәндәр күрмәгәнде күрә, башҡалар аңламағанды аңлай һәм һығымта яһай. Хәл-ваҡиғаларҙың сәбәбенә төшөнә һәм тетрәнә. Шулай булмаһа, тема тыумай, персонаждар барлыҡҡа килмәй. Сатира йөрәк әрнеүҙән илар урынға сараһыҙҙан көлөү бит ул”, – тип яҙғайны яҙыусы үҙе бер мәҡәләһендә.
Кисәлә әҙибә үҙе ҡатнаша алмаһа ла, ҡыҙы Ләйсән Йәркәй ҡыҙы Йосопова йыйылыусыларға уның сәләмдәрен тапшырҙы, видеояҙманан Нажиә апайҙың үҙен дә тыңланыҡ.
Айырым бер ихласлыҡ, йылылыҡ менән барған кисәне тамамлағанда, БР Милли әҙәбиәт музейы етәксеһе Зәки Арыҫлан уы Әлибаев әҙибәнең ижадына ҙур иғтибар күрһәткән балаларына рәхмәт белдерҙе. Ысынлап та, уның һүҙҙәрен һәр кем ҡеүәтләй алыр ине. Матур кисәгә килеүселәр яҙыусыға тыныс, бәхетле ҡартлыҡ, ижад итеү ҡыуанысынан яҙмауын теләп хушлашты.
Рәүилә ҒАТАУЛЛИНА.
Кисәнән күренештәр – Хаят Сабитова фотолары.