Мәғрифәтсенең мираҫы бөгөн дә көнүҙәк һәм әһәмиәтле

Быйыл күренекле башҡорт мәғрифәтсеһе, шағир, дәүләт һәм йәмәғәт эшмәкәре Мөхәмәтсәлим Өмөтбаевтың тыуыуына 185 йыл тулыуҙы билдәләйбеҙ. Ошо айҡанлы Башҡортостан Республикаһының Милли әҙәбиәт музейы «Мөхәмәтсәлим Өмөтбаев: хәҙерге фән һәм мәҙәниәт контексында мәғрифәтсе мираҫы» тип аталған Бөтә Рәсәй ғилми‑ғәмәли конференцияһын үткәрҙе. Сара Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге Милли китапханала уҙҙы.
Конференция республиканың фәнни һәм ижади интеллигенцияһын берләштерҙе һәм етди профессиональ диалог өсөн майҙансыҡҡа әйләнде. Унда М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты, Өфө фән һәм технологиялар университеты, Рәсәй фәндәр академияһы Өфө федераль тикшеренеү үҙәгенең Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты, Башҡортостан Республикаһының Милли архивы һәм башҡа ойошмаларҙан вәкилдәр ҡатнашты.
Конференцияла ҡатнашыусы билдәле ғалимдар һәм белгестәр йөкмәткеле, ҡыҙыҡлы сығыштар тәҡдим итте. Докладтар менән Башҡортостан Республикаһының Милли әҙәбиәт музейы директоры Зәки Арыҫлан улы Әлибаев, филология фәндәре докторы, профессор Ғиниәтулла Сафиулла улы Ҡунафин, филология фәндәре кандидаты Фәнзил Бүләк улы Саньяров, филология фәндәре докторы, М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты профессоры Ләйлә Миҙхәт ҡыҙы Хөсәйенова һәм башҡа ғалимдар сығыш яһаны. Сығыш яһаусылар М.С. Өмөтбаевтың мираҫын төрлө яҡлап асып, уның шиғырҙарын, тәржемәләрен, ғилми эштәрен анализланы, хәҙерге мәғариф һәм мәҙәни киңлектә мәғрифәтселек традицияларын һаҡлау мәсьәләләрен күтәрҙе.
Сарала Мөхәмәтсәлим Өмөтбаевтың туғандарының ҡатнашыуы һәм сығыш яһауы академик фән менән ғаилә хәтерен берләштерергә булышлыҡ итте. Тыуған яҡты өйрәнеүсе Ғәзимйән Ибраһимов Өмөтбаевтарҙың шәжәрәһе тураһында материалдар тәҡдим итте, бер ғаиләнең тарихы төбәк тарихы менән нисек үрелеп барыуын күрһәтте. Мөхәмәтсәлим Өмөтбаев музейы мөдире Зифа Ибраһимова музей тураһында мәҙәни‑мәғариф мираҫ үҙәге булараҡ һөйләне.
Ысынлап та, Ҡырмыҫҡалы районының Ибраһим ауылындағы Мөхәмәтсәлим Өмөтбаев музейында мәғрифәтсенең ҡулъяҙмалары һәм башҡа ҡиммәтле экспонаттар һаҡлана. Зифа Йәғәфәр ҡыҙы әйтеүенсә, музей әүҙем тормош алып бара: бында төрлө яҡтарҙан ҡунаҡтар, мәктәп уҡыусылары йыш килә, ә фонд даими рәүештә яңы материалдар менән тулылана. Был үҙе үк Өмөтбаев мираҫының кәрәклеген һәм уның хәҙерге быуындар өсөн мөһимлеген билдәләй.
Сарала М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты студенттары ла ҡатнашты. Йәш тикшеренеүселәр өсөн конференция абруйлы фекерҙәр ишетеү, көнүҙәк фәнни алымдар менән танышыу һәм мәғрифәтселек мираҫының үҙ профессиональ траекторияһындағы роле тураһында уйланыу мөмкинлеге бирҙе.
Конференция ҡатнашыусыларға тикшеренеү һөҙөмтәләрен тәҡдим итеү генә түгел, ә ғәмәли мәсьәләләрҙе күтәрергә лә мөмкинлек бирҙе: мәғрифәтселәр мираҫын популярлаштырыу, уларҙың идеяларын белем биреү программаларына индереү мәсьәләләре күтәрелде. Шулай уҡ Мөхәмәтсәлим Өмөтбаевтың һәм башҡа зыялыларыбыҙҙың исемдәрен мәңгеләштереү, мәҫәлән, баш ҡалабыҙ урамдарына уларҙың исемдәрен биреү тураһында ла тәҡдим дәр яңғыраны.
Сара Мөхәмәтсәлим Өмөтбаевтың мәғрифәтселек мираҫы фән, мәғариф һәм мәҙәниәт өсөн тере ресурс булып ҡалыуын, уның ижадындағы һәм хеҙмәттәрендәге ҡиммәттәрҙең йәш быуын өсөн бөгөн дә өлгө булыуын тағы бер тапҡыр раҫланы.
Автор фотолары.