"Телефоным шартланы..."

Белеүегеҙсә, күптән түгел йырсы Хәсән Усмановҡа "Башҡортостандың халыҡ артисы" тигән юғары исем бирелде. Ошо ваҡиғаға бәйле ул бөгөн социаль селтәрҙә халыҡҡа мөрәжәғәт итте.
"Дуҫтар, барығыҙға ла сәләм! Белеүегеҙсә, миңә яңыраҡ "Башҡортостандың халыҡ артисы" тигән ҙур исем бирелде. Беләһегеҙме, нимә мине ныҡ тәьҫирләндерҙе? Награда үҙе түгел, ә һеҙҙең ошо ваҡиғаға ҡарата реакцияғыҙ. Социаль селтәрҙәр, телефоным шартлай яҙҙы. Һеҙҙең лайктарҙан, ҡотлауҙарҙан, изге теләктәрегеҙҙән! Тимәк, мин тиҫтәләрсә йылдар дауамында бушҡа ижад итмәгәнмен. Йырҙарым һеҙгә барып еткән. Улар – күңелегеҙҙә. Ысынлап та, йырсыны бит халыҡ күтәрә. Ҙур рәхмәт һәр берегеҙгә! Барығыҙға ла ғаилә бәхете, һаулыҡ, ҙур уңыштар теләйем. Киләсәктә лә йырҙарым менән ҡыуандырырмын тип теләктәмен, халҡым менән бергә буласаҡмын. Мин һеҙҙе яратам!" - тине Башҡортостандың халыҡ артисы видеояҙма аша.
Фото: Х. Усмановтың сәхифәһенән.