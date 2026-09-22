Башҡортостан
+25 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
22 Сентября , 09:25

"Телефоным шартланы..."

Белеүегеҙсә, күптән түгел йырсы Хәсән Усмановҡа "Башҡортостандың халыҡ артисы" тигән юғары исем бирелгәйне. Шул мәлдә, баҡтиһәң...

"Телефоным шартланы...""Телефоным шартланы..."
"Телефоным шартланы..."

Белеүегеҙсә, күптән түгел йырсы Хәсән Усмановҡа "Башҡортостандың халыҡ артисы" тигән юғары исем бирелде. Ошо ваҡиғаға бәйле ул бөгөн социаль селтәрҙә халыҡҡа мөрәжәғәт итте.

"Дуҫтар, барығыҙға ла сәләм! Белеүегеҙсә, миңә яңыраҡ "Башҡортостандың халыҡ артисы" тигән ҙур исем бирелде. Беләһегеҙме, нимә мине ныҡ тәьҫирләндерҙе? Награда үҙе түгел, ә һеҙҙең ошо ваҡиғаға ҡарата реакцияғыҙ. Социаль селтәрҙәр, телефоным шартлай яҙҙы. Һеҙҙең лайктарҙан, ҡотлауҙарҙан, изге теләктәрегеҙҙән! Тимәк, мин тиҫтәләрсә йылдар дауамында бушҡа ижад итмәгәнмен. Йырҙарым һеҙгә барып еткән. Улар – күңелегеҙҙә. Ысынлап та, йырсыны бит халыҡ күтәрә. Ҙур рәхмәт һәр берегеҙгә! Барығыҙға ла ғаилә бәхете, һаулыҡ, ҙур уңыштар теләйем. Киләсәктә лә йырҙарым менән ҡыуандырырмын тип теләктәмен, халҡым менән бергә буласаҡмын. Мин һеҙҙе яратам!" - тине Башҡортостандың халыҡ артисы видеояҙма аша.

Фото: Х. Усмановтың сәхифәһенән.

Автор:
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика