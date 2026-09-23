Бер ҡанаты театр булһа, икенсеһе – яҡындары

1972 йылда йәш кенә актриса булып М. Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрына килгәне бирле ул ошо сәхнәгә тоғро ҡала. Тиҫтәләрсә йылдар эсендә республикабыҙҙың төп театрында төрлө образды – тәүге мөхәббәт хистәре татыған йәш ҡыҙҙан алып ҡатмарлы яҙмышлы ҡатынға тиклем – һынландыра ул. Уйнаған героиняларында тамашасылар үҙҙәрен дә, яҡын кешеләрен дә таный. Бына инде ярты быуаттан ашыу Илсөйәр Ибраһим ҡыҙы Ғәзетдинова образдарына бар күңел көсөн һалып ижад итә һәм тамашасыларҙың тәрән ихтирамына ҡойона.
Сәхнәлә йөҙәрләгән роль тыуҙырған күренекле актрисабыҙ быйыл 75 йәшлек юбилейын билдәләне. 2026 йыл уның өсөн икеләтә ҡәҙерле – ире Рәйес Суфийән улы менән алтын туйҙарын билдәләнеләр. Иҫтәлекле байрамдары айҡанлы Илсөйәр Ибраһим ҡыҙын республика Башлығы Радий Хәбиров ҡотланы – социаль селтәрҙәрендә татыу парға арналған яҙма ҡалдырҙы.
Актриса тыуҙырған образдар алдынғы милли театрыбыҙҙың бай тарихы йылъяҙмаһына яҙылды. Илсөйәр Ибраһим ҡыҙы лирик геройҙарҙы ла, драматик ролдәрҙе лә берҙәй оҫта башҡарыуы менән театр сәнғәте белгестәренең оло ихтирамын, тамашасыларҙың ихлас һөйөүен яуланы.
Буласаҡ актриса Дүртөйлө районының Исмаил ауылында донъяға килгән. Атаһы һуғыш юлдарын үтеп ҡайтып, тыуған колхозында бригадир булып эшләй. Әсәһе мәктәптә уҡыта, йәш сағында үҙешмәкәр театрҙа уйнай. Тап ҡәҙерле кешеһе аша ҡыҙыҡай сәхнәлә тормошто, башҡа кешеләрҙе һынландырырға мөмкин икәнен аңлай. Һәм үҙе лә театрҙа уйнарға хыяллана башлай.
Тыуған ауылында урта мәктәпте тамамлағас, хыялын бойомға ашырырға була, Өфөгә сәнғәт училищеһының театр бүлегенә уҡырға инә. Абруйлы педагог Фәрдүнә Ҡасим ҡыҙы Ҡасимованан актерлыҡ серҙәренә өйрәнеү бәхете йылмая уға. “Тәүге йылы театрға тамашасы булараҡ ҡына килһәк, артабан күмәк сәхнәләргә лә индерә башланылар. Икенсе курсты тамалағас, 1970 йылдың йәйендә С. Поварисовтың “Кәрлә йондоҙ” спектакле менән гастролгә сыҡтыҡ”, – тип серле театр донъяһына юлының башы тураһында хәтирәләргә бирелә актриса.
Әйткәндәй, һуңғараҡ Илсөйәр Ибраһим ҡыҙы Башҡорт дәүләт университетының филология факультетында ла уҡып сыға. Быныһы әҙәби башҡорт теленең бар нескәлектәренә төшөнөү өсөн эшләнгән мөһим аҙым була.
Сәнғәт училищеһының дүртенсе курсында уҡып йөрөгәнендә Илсөйәр Ғәзетдинова өсөн ғүмерендә иң иҫтәлекле мәлдәрҙең береһе булып ҡалыр көн етә – ул данлыҡлы театр сәхнәһенә М. Фәйзиҙең “Ғәлиәбаныу”ында төп ролдә сыға. Илсөйәр Ибраһим ҡыҙы ул ваҡытты бөгөнгөләй яҡшы хәтерләй:
– 1971 йылдың көҙөндә, дүртенсе курста уҡығанда, Рифҡәт Вәкил улы Исрафилов Ғәлиәбаныу роленә саҡырҙы. Уҡыуымды ла дауам иттем, театрға репетицияларға ла йөрөнөм. Өлкән артистар ихлас күңелдән ярҙам ҡулы һуҙҙы, шуны хәҙер ҙә рәхмәт менән иҫкә алам. 1972 йылдың 5 апрелендә тәүге тапҡыр Ғәлиәбаныу булып сәхнәгә сыҡтым , – ти ул.
Был образды асыу өсөн актерлыҡ талантынан тыш, музыкаға һәләт тә талап ителә. Йәш актриса ҡатмарлы ролде уңышлы атҡарып сыға һәм тамашасыларҙы ла, театр белгестәрен дә талантлы, эскерһеҙ уйыны менән һоҡландыра. Шулай итеп, беренсе роле үк театрға ғәйәт һәләтле актриса килеүен таныта, ул сәнғәт әһелдәренең, театр яратыусыларҙың иғтибарын яулай. Ғәлиәбаныу Илсөйәр Ибраһим ҡыҙының ижадындағы иң оҙон ғүмерле ролдәрҙең береһе була – спектакль сәхнәлә 20 йыллап бара, унан һуң да актриса төрлө мәҙәни сараларҙа айырым сәхнәләрен уйнай.
Сәхнә әһеленең артабанғы ижад юлы ла сағыу, көслө образдар галереяһы менән дауам итә. Уларҙың ҡайһы берҙәрен генә иҫкә төшөрөү ҙә етә: И. Абдуллин пьесалары буйынса ҡуйылған “Бажалар”ҙа – Зөлфиә, “Тиле йәшлек”тә – Һандуғас, М. Кәримдең “Ҡыҙ урлау”ында – Йәмилә, “Ай тотолған төндә”һендә – Зөбәржәт, Шәфәҡ, М. Ғафуриҙың “Ҡара йөҙҙәре”ндә – Ғәлимә, Л. Толстой пьесаһы буйынса ҡуйылған “Тере мәйет”тә – сиған ҡыҙы Маша һәм башҡалар... 2014 йылдан актриса “Ҡара йөҙҙәр”ҙә Ғәлимәнең әсәһе Хәмиҙәне уйнай. Уларҙың һәр береһе актрисаның ижад һандығындағы иң көслө, сағыу ролдәр булып ҡала, тамашасы һөйөүен яулай, образдарҙы ғүмерлеккә хәтергә уйып ҡуя – актриса сәхнәлә уйнамай, ә ысын мәғәнәһендә героиняларының тормошо менән йәшәй, уларҙың эске булмышын асыуға өлгәшә.
Йылдар үтә бара, тормош тәжрибәһе менән бергә сәхнәләгеһе лә арта, актрисаның образдар исемлеге лә тулылана бара. Һылыулығы, матур тауышы, героиняларына өҫтәгән уты менән тамашасыларҙың да үҙенә ҡарата хөрмәтен, һөйөүен арттыра ул. Тәжрибә менән бергә өлкәнерәк йәштәге ролдәргә күсеүҙе кемдер ауырыраҡ ҡабул итә, ә Илсөйәр Ибраһим ҡыҙы быны тормоштоң да, ижадтың тәбиғи ағышы тип ҡабул итә. М. Кәримдең “Киске табын”ында – Йәннәте, “Айгөл иле”ндәге Зөлхәбирәһе менән әсә образына инә актриса. Йәш ваҡыттағы кеүек, был ролдәрен сағыу темпераменты, тәбиғи һәләте менән юғары кимәлгә еткереп башҡара. Тора-бара актрисаның театр сәхнәһендә тыуҙырған образдары 100-ҙән ашып китә.
Мөҙәрис Багаев пьесаһы буйынса ҡуйылған “Ике төш” спектаклендәге Миңзифа ролен Илсөйәр Ибраһим ҡыҙы ижадының иң юғары нөктәһе тип һанай. Һалдат әсәһе образының бар фажиғәһен сәхнәлә асыр өсөн күпме күңел көсө, тетрәнеү кисерергә тура килгәнен үҙе генә беләлер... Ярты быуаттан ашыу яратҡан театрына хеҙмәт иткән актриса бөгөн: “Әйтерһең, унсама ғүмер ҙә үтмәгән”, – ти.
Яратҡан һөнәреңә тиҫтәләгән йылдар хеҙмәт итә алыр өсөн эргәңдә аңлап, хуплап торған ғаиләң булыуы зарур. Был йәһәттән дә Илсөйәр Ибраһим ҡыҙы бәхетле – тормош юлдашы Рәйес Суфийән улы менән тормоштоң шатлыҡтарын, көйөнөстәрен уртаҡлашып йәшәүҙәренә ошо матур көҙҙә ярты быуат тулды. Икеһе бер-береһенән ныҡ айырылған һөнәр эйәләре булһалар ҙа, аңлашып, татыу йәшәргә яҙған уларға. Рәйес Суфийән улы хаҡлы ялға сыҡҡансы хоҡуҡ һаҡлау даирәһендә хеҙмәт итә, отставкалағы полковник. Илсөйәр Ибраһим ҡыҙы бер осор театрҙан китергә уйлағанда ла, тап ире уны был аҙымдан аралай. Күңелен аңлағаны, ижад итергә, ғүмеренең әһәмиәтле өлөшөнә әүерелгән сәхнәгә тоғролоҡ һаҡларға мөмкинлек биргәне өсөн актриса ҡәҙерле кешеһенә ғүмере буйы рәхмәт уҡый. Әлеге көндә улдары Илгиз, килендәре Лилиә, ейән-ейәнсәрҙәре Илнар менән Лианаға ҡәҙерле яҡын кеше, кәңәшсе-таяныс булып йәшәй улар. Сәхнә оҫтаһының бер ҡанаты театр булһа, икенсеһе – яҡындары. Ошондай бәхетте татытҡаны өсөн яҙмышына шөкөр итеп, киләһе көндәренә лә яҡты ҡараш менән баға хөрмәтле актрисабыҙ.
ҠАҘАНЫШТАРЫ
“Башҡортостандың атҡаҙанған артисы” исеме (1983 йыл).
“Башҡортостандың халыҡ артисы” (1990 йыл).
“Татарстандың халыҡ артисы” (1997 йыл).
“Рәсәйҙең атҡаҙанған артисы” (2003 йыл).
Халыҡтар дуҫлығы ордены (2019 йыл).
Салауат Юлаев ордены (2026 йыл).
Дүртөйлө районының почетлы гражданы (2026).
Рәүилә ҒАТАУЛЛИНА.
Артабанғы һүрәттәрҙә: И. Ғәзетдинова "Ҡара йөҙҙәр" спектаклендә – Ғәлимә; "Бирнәһеҙ ҡыҙ"ҙа – Огудалова; "Эңер төшкәс" әҫәрендә – Кәримә; "Ҡара йөҙҙәр"ҙә – Хәмиҙә; тормош юлынан – ярты быуат бергә; ғаиләһе менән.
Фотолар – актрисаның шәхси һәм театр архивынан.